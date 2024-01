Zum dritten Mal: Xhaka ist Schweizer Nationalspieler des Jahres

Granit Xhaka ist in der Schweiz erneut zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden. Die Wahl kommt etwas überraschend, so war ein Nati-Kollege im Vorfeld als Favorit gehandelt worden.

Bayer Leverkusens Granit Xhaka ist zum wiederholten Male zum Schweizer Nationalspieler des Jahres gewählt worden. Er hatte die Auszeichnung bereits im Vorjahr sowie 2017 erhalten. Mit 121 Einsätzen ist der Kapitän mittlerweile auch Rekordnationalspieler der Nati.

Neben Xhaka hatten auch Manchester Citys Manuel Akanji und Zeki Amdouni vom FC Burnley zur Wahl gestanden. Als Favorit auf den Titel zum Fußballer des Jahres hatte im Vorfeld eher Akanji gegolten. Der Ex-Dortmunder hatte in der vergangenen Saison mit den Citizens das Triple gewonnen.

Aber auch Xhaka hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich, so steht er mit Bayer Leverkusen nach der Hinrunde ungeschlagen an der Bundesliga-Tabellenspitze. Auch in Pokal und Europa League war die Werkself erfolgreich. Der 31-jährige Xhaka glänzt als Taktgeber im System von Trainer Xabi Alonso. In der kicker-Rangliste im Winter wurde er deswegen als bester defensiver Mittelfeldspieler der Bundesliga in die internationale Klasse eingestuft. In der Vorsaison war er mit dem FC Arsenal Vizemeister in der Premier League geworden.

Wälti Nationalspielerin des Jahres

"Ohne die Unterstützung meiner Frau, die mich brutal unterstützt mit unseren beiden Kindern und mich auch mal ausschlafen lässt, wäre das nicht möglich", sagte Xhaka nach seiner Auszeichnung. Zum Ende gab es für den 31-Jährigen noch eine Überraschung: Per Videobotschaft gratulierte ebenjener Akanji, der Xhaka bei der Wahl den Vortritt lassen musste.

Bei den Frauen wurde Lia Wälti vom FC Arsenal zur Nationalspielerin des Jahres gewählt. Sie konnte sich bei der Wahl gegen Ramona Bachmann und Gaelle Thalmann durchsetzen.