Zum dritten Mal in Folge: Stuttgarts Volleyballerinnen deutscher Meister

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart verteidigen zum zweiten Mal in Serie die Titelverteidigung der Meisterschaft. Trainer Tore Aleksandersen erlebte die Meisterschaft trotz schwerer Krebserkrankung vor Ort.

Im vierten Spiel der Finalserie (best of five) gewannen die Stuttgarter bei Vizemeister SC Potsdam 3:1 (20:25, 25:12, 25:19, 27:25) und feierten damit in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels den notwendigen dritten Sieg. Die Schwäbinnen hatten sich zuvor bereits 2019 und 2022 den DM-Titel geholt.

In Potsdam mit dabei war beim entscheidenden vierten Duell auch Trainer Tore Aleksandersen - trotz seiner schweren Krebserkrankung. ""Er ist dabei, um die Mannschaft zu unterstützen", hatte Sportdirektorin Kim Renkema am Freitag gesagt.

Stuttgart war eigentlich mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Nach dem Double in der vergangenen Saison sollten auch international Ausrufezeichen gesetzt werden. Doch der Start missglückte mit einer Niederlage im Supercup gegen Potsdam. Und auch in der Champions League kam der MTV zwar bis ins Viertelfinale, schied dort aber gegen den italienischen Topklub Igor Gorgonzola Novara aus.