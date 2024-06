Zum Bedauern von Trier: Burghardt startet nun in Aue durch

Der FC Erzgebirge Aue hat Maxim Burghardt von Regionalliga-Rückkehrer SV Eintracht Trier verpflichtet. Der FCE freut sich auf das Abwehrtalent, in Trier wird der Abgang des 19-Jährigen bedauert.

Maxim Burghardt wechselt von Trier nach Aue, wie beide Vereine am Donnerstag mitgeteilt haben. Der Rechtsverteidiger hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 beim Drittligisten unterschrieben.

"Wir haben uns intensiv mit diesem interessanten Spieler beschäftigt, der alle Voraussetzungen für die 3. Liga und eine vielversprechende Entwicklung mitbringt", zeiget sich Aues Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich zufrieden, Burghardt nach 34 Oberliga-Spielen (3 Tore, 7 Vorlagen) für Trier in seinem ersten Jahr im Seniorenbereich zu den Sachsen gelotst zu haben.

zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Bei der Eintracht dagegen löste der Wechsel nicht gerade Freudensprünge aus. "Wir bedauern den Abgang von Maxim und hätten ihn gerne auch in der Regionalliga bei uns gesehen", erklärte SVE-Vorstandssprecher Alfons Jochem. "Jedoch hat Maxim ausdrücklich den Wunsch geäußert, sich in der 3. Liga sportlich durchzusetzen. Es ist uns nicht gelungen, trotz aus unserer Sicht sehr guten Argumenten und eines laufenden Vertrages, ihn zum Bleiben zu bewegen", ärgerte sich Jochem, der zugleich betonte, dem Youngster "als Verein jedoch keine Steine in den Weg legen" zu wollen. Jochem betonte das gute Ausbildungskonzept der Trierer und hält die Tür für Burghardt offen.

Burghardt will Leistung sprechen lassen

Burghardt selbst freut sich nach seinem Schritt in den Profifußball "sehr über das Interesse und das Vertrauen solch eines namhaftes Vereins wie dem FC Erzgebirge Aue" und er will "alles daran setzen, es mit Leistung zu rechtfertigen".