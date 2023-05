Zum Auftakt gegen Spanien: U-17-Juniorinnen starten in die EM

Am Sonntag startet für die U-17-Juniorinnen die EM, die bis zum 26. Mai in Estland ausgetragen wird. Zum Auftakt trifft die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer auf Spanien.

Für die U-17-Juniorinnen des DFB verantwortlich: Sabine Loderer. Getty Images for DFB

In den drei Gruppenspielen in Estlands Hauptstadt Tallinn geht es für den DFB-Nachwuchs ab Sonntag (14.5., 12 Uhr) gegen den amtierenden Weltmeister Spanien, anschließend gegen die Gastgeberinnen (17.5., 16 Uhr) und gegen die Schweiz (20.5., 16 Uhr). Alle Partien werden live auf "uefa.tv" gestreamt.

DFB-Trainerin Sabine Loderer hat mit ihrem Team viel vor: "Wir blicken mit großer Vorfreude auf die EM", sagte die 42-jährige ehemalige Bundesliga-Stürmerin des FC Bayern. In den vergangenen knapp zwei Jahren hätten "sowohl die Mädels als auch das Team ums Team wahnsinnig viel investiert und auch viele Unwegsamkeiten super gemeistert", so Loderer. "Durch das Erreichen der Endrunde konnten wir unsere gemeinsame Zeit mit dieser tollen Truppe verlängern."

Starker Schweizer Jahrgang

Die Gruppenphase schätzt die Trainerin angesichts der Gegner als "sehr attraktiv" ein, zumal die Schweiz einen "richtig guten 2006er-Jahrgang" habe. Ziel der DFB-Juniorinnen sei dennoch die K.-o.-Phase.

Die Erst- und Zweitplatzierten der zwei Vierergruppen qualifizieren sich für die EM-Halbfinalspiele, die am 23. Mai ausgetragen werden. Das Finale findet am 26. Mai im Lilleküla Stadion in Tallinn statt.