Zum Abschied von Hernandez: Dieser Transfer ging nicht auf

Lucas Hernandez kam 2019 als teuerster Bayern-Neuzugang der Geschichte für 80 Millionen Euro von Atletico. Vier Jahre später zieht er zu PSG weiter, bringt 45 Millionen Euro plus Boni in die Vereinskasse, ist neben Robert Lewandowski auch teuerster Abgang. Was bleibt vom Verteidiger?

Ein Top-Verteidiger an guten Tagen, doch die waren zu selten: Bayerns scheidender Lucas Hernandez. IMAGO/Kirchner-Media