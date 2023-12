Zum Abschied: Finnbogason kehrt nach Augsburg zurück

Wenn der FC Augsburg an diesem Sonntag auf Eintracht Frankfurt trifft, werden die Fans der Fuggerstädter noch einmal den Publikumsliebling der vergangenen Jahre zu Gesicht bekommen: Eineinhalb Jahre nach der Trennung wird Alfred Finnbogason in der WWK-Arena verabschiedet.

Wird am Sonntag vom FCA verabschiedet: Alfred Finnbogason. DeFodi Images via Getty Images

Der Rekordtorschütze kehrt zurück. Alfred Finnbogason, zwischen 2016 und 2022 für den FC Augsburg am Ball und mit 37 Toren der beste Schütze in der gut zwölfjährigen Bundesliga-Historie der Fuggerstädter, wird sich den FCA-Fans an diesem Sonntag noch einmal zeigen. Bevor der Ball beim Heimspiel gegen Frankfurt rollt, erhält der Isländer einen offiziellen Abschied.

"Alfred Finnbogason hat als Rekordtorschütze in der FCA-Bundesliga-Geschichte viel für den FCA geleistet. Umso mehr freut es uns, dass sein Spielplan nach mehreren Versuchen nun endlich einen Besuch bei uns in der WWK-Arena möglich macht", erklärt Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll, während auch Trainer Jess Thorup weiß, obwohl er zu dieser Zeit noch gar nicht im Amt war: "Er hat viel für den Verein gemacht."

Zwölf Spiele, ein Tor für Eupen

Eineinhalb Jahre ist es mittlerweile schon her, dass sich die Wege von Finnbogason und Augsburg trennten. Seinerzeit erhielt der 34-Jährige keinen neuen Vertrag mehr und verließ den Klub in Richtung Lyngby BK, der zu diesem Zeitpunkt gerade in die erste dänische Liga aufgestiegen war. In zehn Spielen erzielte Finnbogason drei Tore, ehe es ihn im vergangenen Sommer nach Belgien verschlug. Für KAS Eupen bringt es der Angreifer in der laufenden Saison bislang auf zwölf Einsätze und einen Treffer in der Jupiler Pro League.

Nun kehrt Finnbogason also zurück nach Augsburg - wenn auch nur für eine Verabschiedung. Anschließend hat es der FCA am 13. Bundesliga-Spieltag mit der Frankfurter Eintracht zu tun. Und dann müssen es Finnbogasons Erben auf dem Platz richten.