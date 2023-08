Zum 60. Jubiläum: Bundesliga-Klubs um Bayern und BVB ziehen in Rocket League ein

Anlässlich des bevorstehenden 60. Geburtstags der Bundesliga geht das deutsche Fußball-Oberhaus eine Kooperation mit Rocket League ein. Sechs Vereine um den FC Bayern und den BVB werden temporär Teil des Spiels.

Nicht mit FIFA 23 oder eFootball 2023 geht die Fußball-Bundesliga zu ihrem 60. Geburtstag eine Kooperation ein - sondern mit Rocket League. Entwickler Psyonix hat die Aktion am Mittwoch verkündet und eröffnet. Sechs Vereine aus Deutschlands Eliteklasse erhalten Kosmetika, die die Spieler im Item-Shop erwerben können. Dabei handelt es sich um den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin, den SC Freiburg sowie Bayer Leverkusen.

Die Ingame-Inhalte sind in zwei verschiedenen Packs verfügbar: Das Bundesliga-Aufkleber-Pack beinhaltet sechs Aufkleber - einen für jeden Verein - und ist für 1.500 Credits erhältlich. Das Bundesliga-Mega-Pack wiederum kostet 2.500 Credits, bietet dafür aber auch mehr Kosmetika. Über die sechs Fennec-Aufkleber hinaus enthält es sechs Spielerbanner, "Bundesliga Match Ball"-Räder, "Bundesliga"-Räder, ein "Bundesliga"-Spielerbanner sowie die "Bundesliga Hymn"-Spielerhymne.

Auch passend zur WM in Rocket League

Die Inhalte befinden sich bis zum 23. August in Rocket League, am Tag vor dem 60. Bundesliga-Jubiläum werden sie entfernt. Die Saison 2023/24 wird im deutschen Oberhaus am 18. August vom SV Werder Bremen und Bayern München eröffnet. In der Autoball-Simulation hat am Dienstag die Weltmeisterschaft begonnen, das Turnier wird in Düsseldorf ausgetragen. Aus deutscher Sicht ist die Berliner Organisation G2 Esports vertreten, die allerdings mit nordamerikanischem Roster antritt.