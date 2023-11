Zulj im Interview: "Ich weiß, dass der Trainer großes Vertrauen in mich hat und ich auch in ihn"

Seit dieser Saison ist Robert Zulj Kapitän des LASK. Im kicker-Interview spricht der 31-Jährige unter anderem über die neue Aufgabe, die Ziele mit den Linzern und das kommende Duell mit dem FC Liverpool.

Robert Zulj spielt seit Sommer 2022 beim LASK und hat sich sofort zu einer fixen Größe bei den Linzern entwickelt. Bei den Oberösterreichern ist er aktuell sowohl bester Torjäger als auch Vorlagengeber. Sein Trainer Thomas Sageder ernannte ihn im Sommer außerdem zum neuen Kapitän. Im kicker-Interview spricht Zulj unter anderem über seine neue Aufgabe, die Ziele mit den Linzern und das kommende Duell mit dem FC Liverpool.

Herr Zulj, fünf Punkte Rückstand auf das Top-Duo Salzburg und Sturm, der LASK steht im Cup-Viertelfinale und in der Europa League konnte die Mannschaft zuletzt auch erstmals anschreiben. Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Man kann schon zufrieden sein. Wir haben sehr viele neue Spieler im Sommer bekommen und auch das Trainerteam hat sich verändert. Wir haben eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, sind jetzt aber auf einem richtig guten Weg. Wir sind noch im internationalen Geschäft, natürlich brauchen wir da ein bisschen Glück, dass wir überwintern können. Im Cup sind wir auch noch vertreten und in der Meisterschaft sind wir fünf Punkte hinter den ersten beiden. Von dem her sind wir auf einem guten Weg und können sehr zufrieden sein.

Wie groß war die Genugtuung nach dem 3:0-Heimsieg gegen Union Saint-Gilloise? Die Mannschaft hatte ja auch schon davor durchaus ansprechende Spiele gezeigt.

Das war erst mal ein sehr, sehr verdienter Sieg. Natürlich hat das gut getan, vor allem, wenn ich daran denke, dass wir in Brüssel einen ähnlichen Spielverlauf gehabt und es einfach verabsäumt haben, das zweite Tor zu machen. Wenn wir in Brüssel vor der Halbzeit, wo der Marin (Ljubicic, Anm.) die große Chance auf das 2:0 hat, das Tor machen, dann bin ich mir sicher, dass wir mindestens mit einem Punkt heimgefahren wären. Deshalb war wichtig, dass wir wissen, dass wir konkurrenzfähig sind, wenn wir mit 100 Prozent ins Spiel gehen und eine Topleistung bringen. Das haben wir im Heimspiel dann auch eindrucksvoll bewiesen.

Am nächsten Europa-League-Spieltag trifft der LASK an der Anfield Road auf den FC Liverpool. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses Spiel?

Die Vorfreude ist natürlich sehr, sehr groß, weil das das große Highlight speziell in dieser Saison für uns alle ist. Ich glaube, mit der Ausnahme von zwei Spielern hat dort noch niemand von uns gespielt. Aber wie wir alle wissen, wartet am Samstag erstmal ein richtig schweres Heimspiel auf uns und da wollen wir den Fokus darauf legen.

Wie sehen Sie aktuell die Chancen in der Europa-League-Gruppe?

Wir haben es natürlich nicht in unserer eigenen Hand. Da muss einiges für uns passen und trotzdem müssen wir letztendlich auch das Heimspiel gegen Toulouse positiv bestreiten. Wir dürfen nicht glauben, dass nur weil die Ergebnisse für uns sprechen, wir auch überwintern. Wir wissen ganz genau, dass wir zwei sehr schwere Spiele vor uns haben, mit Liverpool auswärts und Toulouse zu Hause. Aber wie ich schon gesagt habe, wir dürfen und werden nur auf uns schauen. Uns ist klar, dass wir 100 Prozent und eine Topleistung brauchen, damit wir da letztendlich etwas holen können.

In der Liga feierte der LASK zuletzt unter anderem Siege gegen Salzburg und Sturm. Wie wichtig ist es, diese Mannschaften im direkten Duell zu schlagen?

Ich würde das jetzt nicht so hervorheben. Das sind die Topmannschaften der Liga, darüber müssen wir nicht reden, aber wir wissen, der Ligaalltag besteht auch aus anderen Mannschaften. Wenn du eine gute Rolle in der Liga spielen willst, dann musst du gegen jeden gut punkten. Und du kriegst gegen Salzburg und Sturm keine sechs Punkte, daher wissen wir, dass das gute Ergebnisse und starke Leistungen waren, aber wie ich schon sagte, es gibt auch genug andere Mannschaften. Am Samstag erwartet uns mit Tirol ein schweres Spiel, da geht es auch um drei Punkte und die wollen wir holen.

Wenn wir viele Spieler haben, die nicht an ihr Leistungsvermögen kommen, dann können wir kein Bundesligaspiel gewinnen. Das ist Fakt. Robert Zulj

Am letzten Spieltag verlor der LASK gegen Blau-Weiß, Sie haben das Spiel aufgrund einer Gelbsperre verpasst. Was hat der Mannschaft da gefehlt? Haben diese Spiele schon einen richtigen Derby-Charakter?

Ja natürlich (lacht). Das ist das Linzer Stadt-Derby, da haben wir natürlich was anderes erwartet von uns. Für mich ist es schwer, da Erklärungen abzugeben, weil ich nicht am Platz gestanden bin, aber ich glaube nicht, dass irgendein Spieler zufrieden war mit der eigenen Leistung. Wenn wir viele Spieler haben, die nicht an ihr Leistungsvermögen kommen, dann können wir kein Bundesligaspiel gewinnen. Das ist Fakt. Das war jedenfalls eine bittere Niederlage für uns und unsere Fans. Wie ich schon sagte, erwartet uns jetzt am Samstag ein richtig schweres, unangenehmes Heimspiel, das wir gewinnen wollen, damit wir wieder weiterrollen, wie ich sage. Denn unsere Erfolgswelle war speziell im letzten Block vor der Länderspielpause sehr gut und da wollen wir weitermachen.

Sie haben ihren Vertrag im Mai um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Was waren die Gründe dafür?

Ich bin in Oberösterreich geboren, meine Familie ist in der Nähe. Ich habe mich sehr gut eingelebt, was aber auch nicht so schwer war, weil ich hier in der Akademie groß geworden bin. Ich habe einen Verein, der mich sehr wertschätzt, das spüre ich auch. Von dem her war es keine schwere Entscheidung, zu verlängern.

Ihr Trainer Thomas Sageder hat unlängst über Sie gesagt, dass Sie für ihn der beste Spieler in der österreichischen Bundesliga sind. Das hört man gerne, oder?

Ja natürlich, jeder Spieler würde lügen, wenn er sagt, dass er das nicht gerne hört. Ich weiß, dass der Trainer großes Vertrauen in mich hat und ich auch in ihn. Deswegen war im Sommer relativ schnell klar, dass ich da einen Trainer habe, der auf mich setzen wird. Letztendlich liegt es aber trotzdem am Spieler, wie er dann performt. Wenn der Trainer dir das Vertrauen schenkt, musst du das erst einmal zurückzahlen. Ich und die Mannschaft werden weiter Gas geben. Wir spielen eine gute Saison und wollen, dass es bis Mai auch weiterhin so ist.

Acht Scorerpunkte in den vergangenen sechs Partien unterstreichen seine Aussagen. Fühlen Sie sich zurzeit in besonders guter Form?

Die Form ist wie die der Mannschaft. Wir performen als Mannschaft sehr gut und dann ist es für einen Individualisten wie mich oder andere in unserem Team leicht, herauszustechen. Für mich ist aber immer wichtig zu betonen, dass es nicht das Wichtigste ist, wer die Tore oder Assists macht, sondern dass wir als Mannschaft erfolgreich spielen. Da ist es ganz egal, wer vorne das Tor macht, wichtig ist, dass wir gewinnen und dass wir gut spielen. Das ist das, was für mich zählt. Alles andere ist schön zu hören, aber bringt dir natürlich auch nicht so viel.

Seit dieser Saison führen Sie den LASK als Kapitän aufs Feld. Wie stolz macht Sie diese Aufgabe?

Das macht mich extrem stolz. Der Trainer ist im Sommer nach unseren ersten zwei Gesprächen auf mich zugekommen und hat mir gesagt, dass er mich zum Kapitän machen will. Natürlich habe ich das dankend angenommen und fülle diese Aufgabe mit sehr viel Stolz aus. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich in unserer Mannschaft und in unserem Verein eine große Verantwortung habe und wie einige andere Spieler in unserem Team vorangehen will und muss, damit wir am Ende eine erfolgreiche Saison spielen.