Zulj im Interview: "Es hat Gedanken gegeben, nach Bochum zurückzugehen"

Robert Zulj ist zurück in der österreichischen Bundesliga. Im kicker-Interview spricht der 30-Jährige über die Beweggründe für den Wechsel zum LASK, seine gescheiterte Rückkehr zum VfL Bochum und eine "unglaubliche Lebenserfahrung".

Herr Zulj, nach acht Jahren im Ausland sind Sie in dieser Transferperiode zum LASK gewechselt. Was waren die ausschlaggebenden Gründe dafür?

Da gibt es einige. Ich habe über viele Monate hinweg gute Gespräche mit dem Sportdirektor (Radovan Vujanovic, Anm. d. Red.) und dem Trainer (Didi Kühbauer, Anm. d. Red.) geführt. Auch die Rückkehr in meine Heimat, die Ziele des LASK und das neue Stadion haben eine Rolle gespielt. Es waren also viele Gründe, die mich letztlich dazu bewegt haben, hierher zu wechseln. Ich sehe hier meine Zukunft. Das Gesamtpaket LASK war für mich perfekt.

Im Statement nach Ihrer Verpflichtung haben Sie gesagt, dass es auch Angebote von Vereinen aus der deutschen Bundesliga gab. Von welchen?

Ich bin Spieler des LASK und möchte nicht allzu gerne über andere Klubs sprechen. Das wäre weder dem LASK noch den anderen Vereinen gegenüber fair. Daher möchte ich das nicht kommentieren.

Werfen wir einen Blick zurück: In Deutschland machten Sie vor allem während Ihrer Zeit beim VfL Bochum auf sich aufmerksam. In der Saison 2020/21 erzielten Sie in der 2. Bundesliga 15 Treffer und bereiteten 14 vor. Worauf führen Sie diese Leistungsexplosion aus heutiger Sicht zurück?

Dafür gibt es ein paar Gründe. Bevor ich zu Bochum gekommen bin, habe ich fast ein halbes Jahr lang (bei Hoffenheim, Anm. d. Red.) gar nicht gespielt. Ich habe nach meinem Wechsel im Winter 2020 dann zwei Monate gebraucht, um meinen Rhythmus zu finden und mich in die Mannschaft einzufügen. Das hat schon etwas gedauert. Dennoch haben wir relativ souverän den Klassenerhalt geschafft, obwohl wir zwischenzeitlich Vorletzter waren. Wir haben schon in der Rückrunde nach der Corona-Pause sehr guten Fußball gespielt und dann gesagt, dass - wenn die Mannschaft so zusammenbleibt - Großes entstehen kann. Dass Bochum dann im nächsten Jahr aufgestiegen ist und ich so eine gute Saison gespielt habe, war auch ein bisschen glücklich. Wir waren aber eine eingespielte Mannschaft - jeder hat gewusst, was der andere macht. Zudem hatten wir ein Trainerteam, das genau gewusst hat, was wir brauchen. Deswegen kam es zu dieser Leistungsexplosion und den entsprechenden Zahlen.

Ihr ehemaliger Bochum-Trainer Thomas Reis hat gemeint, dass Sie "kein Trainingsweltmeister" seien. Was entgegnen Sie dieser Kritik?

Wenn man ihn noch einmal fragen würde, würde er diese Aussage sicherlich nicht mehr so tätigen. Ich habe danach mit ihm auch gesprochen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich motiviert bin. Jeder hat schlechtere Tage, aber ich würde nicht sagen, dass ich trainingsfaul bin. Ich bin schon motiviert, weil auch mir wurde in meiner Karriere nichts geschenkt. Man muss auch gut trainieren, um in Mannschaften hineinzukommen. Wenn man meine Stationen sieht, habe ich mich bei unterschiedlichen Vereinen durchgesetzt. Das schafft man nicht ausschließlich mit guten Leistungen am Wochenende.

Das Leben dort ist sehr weit davon weg, wie es uns im Vorfeld beschrieben wurde oder was man im Internet liest. Robert Zulj über seine Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Zuletzt spielten Sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Al-Ittihard Kalba. Wie bewerten Sie diesen Schritt aus heutiger Sicht?

Sehr positiv. Ich habe schon oft gesagt, dass das eine unglaubliche Lebenserfahrung war. In den Emiraten herrscht - auch was den Fußball betrifft - eine ganz andere Kultur. Der Fußball ist bei Weitem nicht so populär wie bei uns in Europa, aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Diese Erfahrung kann mir keiner nehmen.

Zwischen den Emiraten und WM-Gastgeberland Katar liegen nur rund 400 Kilometer Luftlinie. Wie stehen Sie zu der Entscheidung, dass die Weltmeisterschaft in dieser Region stattfindet?

Damit habe ich mich nicht allzu sehr beschäftigt. Ich möchte auch gar nicht so viel dazu sagen, weil diese Entscheidung letztlich von anderen getroffen wurde.

Sie haben mit Ihrer Frau in den Emiraten gelebt. Wie haben Sie die Situation bezüglich der dort vorherrschenden Frauenrechte wahrgenommen?

Wir als Familie - inklusive meiner Frau - haben uns sehr wohlgefühlt. Das Leben dort ist sehr weit davon weg, wie es uns im Vorfeld beschrieben wurde oder was man im Internet liest. Das war für uns eine unglaubliche Lebenserfahrung und wir haben dort ein sehr schönes Leben geführt. Dadurch, dass meine Frau den halben Tag alleine war und wir beide Familienmenschen sind, haben wir uns dann aber nach Lösungen umgesehen.

Im Winter 2022 gab es Gerüchte um eine mögliche Rückkehr nach Bochum. Woran ist diese gescheitert?

Ich möchte nicht allzu viel über andere Vereine reden, aber es hat tatsächlich Gedanken gegeben, nach Bochum zurückzugehen. Durch die Schwangerschaft meiner Frau war das dann aber relativ schnell kein Thema mehr. Wir wollten nicht noch einmal umziehen und ich wollte es meiner Frau nicht antun, sich wieder neue Ärzte suchen zu müssen. Das hatte also private Gründe.

Nun haben Sie beim LASK einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie mit der Mannschaft?

Wir wollen zunächst einmal den ersten Schritt machen und eine bessere Saison als im vergangenen Jahr spielen. Deswegen wurde das obere Play-off als Ziel ausgegeben. Jeder im Verein ist motiviert, das Jahr für Jahr zu schaffen. Natürlich wollen wir dann auch international spielen, aber der erste Schritt ist vorerst der wichtigste. Wir sind eine gute Mannschaft und werden Woche für Woche hart arbeiten, um da oben hineinzukommen. Die Aufgabe wird dann sein, uns dort oben zu halten. Wenn ich die Qualität der Mannschaft und die Leute, die hier arbeiten, sehe, ist das absolut möglich. Genau das habe ich mir für meine sportliche Zukunft gewünscht. Und das habe ich hier beim LASK.

Traditionell geht es in Österreich im Kampf um die Meistergruppe sehr eng zu. Wie würden Sie die Qualität des LASK mit jener von Sturm oder Rapid vergleichen?

Damit tue ich mir etwas schwer, weil ich lange nicht in Österreich war. Ich kann aber sagen, dass wir eine starke Mannschaft und ein gutes Trainerteam haben. Wenn wir gut und hart arbeiten, werden wir auf jeden Fall konkurrenzfähig sein. Damit meine ich, dass wir um die oberen Plätze mitspielen können.

Sie waren acht Jahre hintereinander im Ausland tätig. Wie hat sich der österreichische Klubfußball in diesem Zeitraum aus Ihrer Sicht entwickelt?

Sehr gut. Als ich bei Ried und Salzburg gespielt habe, gab es noch keinen fixen Startplatz in der Champions League. Es hat sich also sehr viel getan. Wenn man schaut, wie viele internationale Startplätze wir in Österreich haben, erkennt man, dass in den vergangenen Jahren auf Klubebene sehr gut gearbeitet wurde. So soll es auch weitergehen. Wir alle in Österreich wollen diese Plätze behalten und deswegen werden alle Mannschaften sowohl national als auch international Gas geben.

Wenn Ihr Vertrag in Linz ausläuft, sind Sie 33 Jahre alt. Sie haben immer wieder betont, noch einmal in der deutschen Bundesliga auflaufen zu wollen. Ist dieser Traum nach der Unterschrift beim LASK nun vom Tisch?

Ich bin ein realistischer Mensch und weiß, dass das nicht einfach werden wird (lacht). Ich habe das aber schon vor ein paar Jahren gesagt. Das war einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, das war mein Traum und ich war mit Hoffenheim ja auch dort. Bei Union Berlin oder Bochum hätte ich noch einmal die Chance gehabt, aber ich habe mich damals für einen anderen Weg entschieden. Jetzt bin ich in Österreich und trotzdem sehr glücklich. Ich kann mich mit unseren Zielen zu 100 Prozent identifizieren. Ich hoffe einfach, dass wir hier erfolgreich Fußball spielen. Darüber werde ich später einmal genauso froh sein wie über einen möglichen Nicht-Abstieg in der deutschen Bundesliga. Aus jetziger Sicht ist das genau der gleiche Erfolg.

Ich bin nicht traurig, aber ich glaube, dass ich mir eine Chance verdient gehabt hätte. Robert Zulj über seine Nicht-Nominierungen für das österreichische Nationalteam

Dennoch die Nachfrage: Haben Sie das Thema deutsche Bundesliga endgültig abgehakt?

Man kann im Fußball nie etwas ausschließen. Heute ist es so und morgen wieder anders. Ich habe mich aber nicht umsonst dazu entschieden, beim LASK einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren sehr viel erreichen können. Mein Bauchgefühl war gut und ich habe gesehen, dass hier in der Vergangenheit seht gut gearbeitet wurde. Wir sind motiviert, noch besser zu werden.

Ein weiterer Traum von Ihnen war, irgendwann mit Ihrem Bruder Peter Zulj zusammenzuspielen. Wann und wo soll es so weit sein?

Das ist nach wie vor ein absoluter Traum von mir, meinem Bruder und der gesamten Familie. Wir wollen auf jeden Fall einmal irgendwo zusammenspielen, am besten beim LASK. Ich kann aber nicht genau sagen, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Diesen Traum gibt es aber definitiv.

Ist es für Sie auch vorstellbar, diesen Traum im Unterhaus umzusetzen?

Ich sage mit 30 Jahren noch nicht, dass ich mit meinem Bruder im Unterhaus zusammenspielen möchte. Das bezieht sich schon auf die Profi-Ebene - im besten Fall hier in der Bundesliga. Das ist absolut realistisch. Mal sehen, was die Zukunft bringt.

Abschließende Frage: Für die österreichische A-Nationalmannschaft hat es bislang noch zu keinem Einsatz gereicht. Ein Wermutstropfen?

Ich habe nach meiner starken Saison in Bochum gesagt, dass es - wenn ich es da nicht schaffe - wahrscheinlich gar nicht mehr passieren wird. Ich bin nicht traurig, aber ich glaube, dass ich mir eine Chance verdient gehabt hätte. Ich hatte damals wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr und genau danach war eine Länderspielpause mit Testspielen, in der man es mit unterschiedlichen Spielern probiert hat. Da hätte ich schon erwartet, dabei zu sein. Der Trainer (Franco Foda, Anm. d. Red.) hat das jedoch nicht so gesehen. Das liegt aber in der Vergangenheit. Damit ist das für mich gegessen. Ich bin diesbezüglich nicht nachtragend oder traurig.