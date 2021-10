"Zuletzt im Training gut präsentiert": Fürth muss Monate auf Kehr verzichten

Wie die SpVgg Greuther Fürth am Mittwoch bekanntgab, verletzte sich Robin Kehr am Wochenende schwer und wird lange ausfallen. Unabhängig davon wurde der Vertrag des 21-Jährigen verlängert.

Keine zehn Minuten stand Robin Kehr am vergangenen Wochenende im Spiel der Fürther U 23 gegen die zweite Mannschaft der Bayern auf dem Platz, da war es passiert: Nach einem Zweikampf an der Außenline gegen Nemanja Motika verdrehte sich der gebürtige Pinneberger das linke Knie. Nachdem der 21-Jährige selbst sofort Unterstützung von der Bank anforderte und schließlich auf einer Trage abtransportiert werden musste, steht nun das Ausmaß der Verletzung fest. Kreuzband und Meniskus sind laut Vereinsmedien schwer betroffen.

Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung durch den Verein und das in mich gesetzte Vertrauen, ich werde alles dafür geben, dass ich das zurückgeben werde Robin Kehr

Ein Schock, wie Kehr selbst mitteilt: "Natürlich musste ich die Diagnose erstmal verarbeiten." Viele Genesungswünsche hätten ihn in den letzten Tagen bereits erreicht und er sei dankbar für diese Bekundungen. Den Fokus richtet der ehemaliger Jugendspieler von Borussia Dortmund jedoch bereits wieder auf die Zukunft: "Ich will nach vorne schauen."

Vertragsverlängerung bis 2023

Dabei kann er sich laut Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, voll auf seinen Arbeitgeber verlassen: "Wir werden Robin in der schweren Zeit, die jetzt vor ihm liegt, nach Kräften unterstützen." Trainer Stefan Leitl bedauert ebenfalls die Verletzung: "Robin hatte sich zuletzt im Training gut präsentiert, es ist sehr schade, dass er sich jetzt so schwer verletzt hat."

Ein Lichtblick für Kehr, der in den kommenden Tagen operiert werden soll, könnte seine Vertragsverlängerung bis 2023 sein. Diese habe laut Azzouzi unabhängig der Verletzung Kehrs stattgefunden. "Wir sehen großes Potential in Robin", kommentierte der Geschäftsführer die Verlängerung. Offenbar so viel, dass sich der Klub direkt noch eine Option für eine einjährige Verlängerung des neuen Arbeitspapiers sicherte. In der Hoffnung, dass sich der mehrfache Juniorennationalspieler zurückkämpfen und wieder voll durchstarten kann.