"Zuletzt herausragend geliefert": Stuttgarter Kickers zählen auf Braig

In seiner bisherigen Karriere ist David Braig bereits dreimal von der Ober- in die Regionalliga aufgestiegen. Mit den Stuttgarter Kickers überwintert der Stürmer auf jeden Fall als Tabellenführer der Regionalliga Südwest und hat die Chance im Nachholspiel gegen den KSV Hessen Kassel am Samstag seinem Traum von der 3. Liga einem weiteren kleinen Schritt näher zu kommen.

Für David Braig steht der 4:1-Sieg seiner Stuttgarter Kickers beim 1. FSV Mainz 05 II am vergangenen Sonntag stellvertretend für die bisher starke Saison des Aufsteigers. "Wichtige Spieler standen uns nicht zur Verfügung und trotzdem hauen wir als Mannschaft so einen raus. Wir sind zu einem verschworenen Haufen zusammengewachsen, in dem jeder genau weiß, was zu tun ist. Das spiegelt sich auf und neben dem Platz wider", sagt der 32-Jährige, der mit seinem ersten Doppelpack seit gut einem Jahr seinen Beitrag zum elften Saisonsieg der Blauen leistete.

Der Stürmer, der 2020 aus Ulm zu den Kickers gekommen ist, erlebt die bisherige Spielzeit dreigeteilt. Mit drei Torbeteiligungen in den ersten drei Spielen verlief der Start sehr ordentlich, ehe ihn eine Oberschenkelverletzung mehrere Wochen außer Gefecht setzte. Inzwischen hat sich der gebürtige Ehinger in die Startelf zurückgearbeitet, bereits im November im Spitzenspiel in Freiberg das entscheidende 2:0 erzielt und jetzt seine Saisontore vier und fünf nachgelegt. "Das Spiel in Mainz hat gezeigt, dass ich wieder ganz nah an den 100 Prozent bin", sagt Braig.

Die 3. Liga ist seit Jahren mein großes Ziel. Es mit einem solch großen Traditionsverein zu schaffen, würde es noch besonderer machen. David Braig über einen möglichen Aufstieg

Das belegen auch die Statistiken: Der Mittelstürmer hatte in den vergangenen beiden Spielen in Koblenz und Mainz insgesamt 15 Ballaktionen im Strafraum. In seinen zehn Einsätzen zuvor waren es zusammengerechnet nur zehn. Außerdem führt der 1,85 Meter große Angreifer sehr viele Zweikämpfe, vor allem in der Luft, und gewinnt dabei starke 46 Prozent seiner Kopfballduelle (Quelle: createfootball). "David hat in den letzten Spielen herausragend geliefert und ich wünsche ihm, dass er verletzungsfrei bleibt. Er ist einer der Jungs, auf die wir in diesem Jahr zählen", sagt Sportdirektor Marc Stein.

Schließlich verfügt Braig bereits über viel Regionalliga-Erfahrung. Mit dem SSV Ulm, dessen Trikot er insgesamt 14 Jahre trug, ist er zweimal von der Ober- in die Regionalliga aufgestiegen und absolvierte dort 101 Einsätze für die Spatzen. Mit den Kickers folgte im Sommer der dritte Aufstieg in die 4. Liga. Doch es soll noch höher gehen. "Die 3. Liga ist seit Jahren mein großes Ziel. Es mit einem solch großen Traditionsverein zu schaffen, würde es noch besonderer machen. Es gibt als Fußballer nichts geileres, als am Ende einer langen Saison gemeinsam zu feiern", weiß Braig.

Finales Spiel vor der Winterpause

Im Nachholspiel gegen den KSV Hessen Kassel am Samstag (14 Uhr) können er und seine Kollegen einen weiteren kleinen Schritt Richtung Durchmarsch machen. Doch die Kickers sind gewarnt, schließlich kassierten sie in Kassel die erste ihrer bisher zwei Saisonniederlagen. "Seit dem Trainerwechsel nehme ich Kassel etwas aktiver und aggressiver war. Es ist eine andere Mannschaft als in der Hinrunde. Wir wollen alles reinwerfen und das Jahr 2023 mit einem perfekten Abschluss krönen", sagt Stein. Unabhängig vom Spielausgang werden die Kickers als Tabellenführer überwintern, bei einem Sieg mit vier Zählern Vorsprung auf Platz zwei. Obwohl mit dem Dreier am Bruchweg die obligatorischen 40 Punkte für den Klassenerhalt erreicht wurden, hält sich der Sportdirektor in Sachen Aufstieg weiter bedeckt. "Wir haben kein Ziel ausgelobt, sondern wollen unseren Weg weitergehen und uns jeden Tag verbessern - als Mannschaft und als Einzelspieler."