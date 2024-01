Zulechner gibt Comeback bei Sechstligist Waidhofen/Ybbs

Ein halbes Jahr nach seinem offiziellen Karriereende kehrt Ex-ÖFB-Teamstürmer Philipp Zulechner auf den Fußballplatz zurück. Der 33-jährige Angreifer wird künftig für die SG Waidhofen/Ybbs in der Gebietsliga West auflaufen und soll sie im Kampf um die Meisterschaft unterstützen.

Philipp Zulechner ist zurück. Im vergangenen Sommer vermeldete der 33-jährige Angreifer nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit das Ende seiner Profikarriere und machte seitdem im Nachwuchszentrum des AFW Waidhofen seine ersten Schritte als Trainer. Nun hat den ehemaligen Nationalspieler Österreichs aber doch wieder die Lust gepackt, sodass er nun sein Comeback auf dem Fußballplatz feiert.

Der routinierte Stürmer geht ab sofort für die SG Waidhofen/Ybbs in der Gebietsliga West auf Torjagd und soll dabei mithelfen, den angepeilten Meistertitel und Aufstieg zu verwirklichen. In der Tabelle ist der Sechstligist aktuell drei Punkte hinter der Zweitmannschaft des SKU Amstetten zu finden. Zulechner bringt dabei die Erfahrung von 76 Bundesligaspielen mit, in denen ihm 21 Tore gelangen. Seine erfolgreichste Saison erlebte er 2013/14 im Trikot des SV Grödig, als er in 20 Ligaspielen 15 Treffer markieren konnte.

Im österreichischen Oberhaus war der 33-Jährige auch für die Wiener Austria und Sturm Graz im Einsatz, zudem lief er auch 70 Mal in der 2. Liga auf. Im Ausland war der Angreifer für den SC Freiburg, die BSC Young Boys, Erzgebirge Aue, den Hallescher FC sowie den norwegischen Klub Odds BK aktiv. Beim 1:0-Sieg über die USA am 19. November 2013 absolvierte Zulechner seinen einzigen Einsatz für das österreichische Nationalteam, als er in der Schlussphase eingetauscht wurde.