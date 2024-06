"Zukunftsweisende Transfers": Der Kader des TVB Stuttgart für die Saison 2024/25

Eine eingespielte Mannschaft reichte nicht, um den großen Sprung nach vorne zu machen. Am Ende konnte sich der TVB Stuttgart mit einem Endspurt noch auf Rang 11 im Abschlussranking der 1. Handball-Bundesliga verbessern. Nun folgt ein großer Umbruch.

Lenny Rubin heuert in Stuttgart an. IMAGO/Beautiful Sports

"Für mich ist es eine absolute Weiterentwicklung, da wir zum einen in dieser Saison für den Moment tabellarisch die Nummer 1 in Baden-Württemberg sind. Zum anderen zeigen die Zuschauerzahlen und die Art unserer Events eine deutliche Weiterentwicklung unseres Vereins. Man muss beachten, dass wir erst seit Corona einen Regelspielbetrieb in der Porsche-Arena haben", betonte allerdings Jürgen Schweikardt in seiner Saisonbilanz.

Der TVB-Geschäftsführer kündigte an: "Wir werden die Saison ausführlich analysieren und die Gründe dafür suchen, dass wir auswärts so selten unsere Leistungsfähigkeit haben abrufen können. Das bietet eine Möglichkeit, uns weiter zu verbessern und auswärts eben stärker zu werden. In der Porsche-Arena haben wir viele gute Spiele gemacht."

"So eine Kaderplanung ist sehr dynamisch und eine Entscheidung wirkt sich immer auch auf die nächste Entscheidung aus. Am Ende kommt es nun zu einem größeren Umbruch mit vielen jungen Leuten, auch mit Spielern aus der eigenen Jugend wie Nico Bacani. Ich glaube wir haben ein sehr spannendes Team mit auch erfahrenen Spielern. Einige interessante Spieler laufen für uns in der kommenden Saison auf", so Schweikardt insgesamt zu den personellen Wechseln mit acht Abgängen und fünf externen Zugängen.

Serbischer Youngster als Heinevetter-Ersatz

Im Tor muss man den Abgang von Silvio Heinevetter verkraften, Miljan Vujovic verlängerte seinen Vertrag bis 2027 und erhält mit Luka Krivokapic einen neuen Gespannpartner. Der Serbe kommt vom spanischen Erstligisten Puerto Sagunto und erhält ein Kontrakt bis zum Sommer 2028. Komplettiert wird das Trio von Luca Tschentscher, dessen Doppelspielrecht um ein weiteres Jahr verlängert wird. Der 20-Jährige steht auch in der kommenden Saison beim Drittligisten SG Pforzheim/Eutingen unter Vertrag.

"Wir haben zukünftig ein sehr junges, aber dafür hochtalentiertes Torhüterteam beim TVB. Die Rollen sind klar verteilt und wir trauen deshalb sowohl Miljan als auch Luka weitere große Entwicklungsschritte zu", erklärt TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt die Personalentscheidungen.

Eigengewächs neuer Rechtsaußen

Auf den Flügelpositionen herrscht weitestgehend Konstanz, die Spanier Daniel Fernandez und Jorge Serrano bleiben ebenso wie Routinier Patrick Zieker. Anstelle von Sascha Pfattheicher wird Eigengewächs Nico Bacani die rechte Außenbahn bereichern.

"Nico hat sich super entwickelt und es absolut verdient, diese Chance zu bekommen. Es ist für mich auch ein schönes Zeichen für unsere Jugendabteilung, dass einer aus den eigenen Reihen in der Bundesligamannschaft ankommt", erklärt TVB-Coach Michael Schweikardt.

Kroate ersetzt Kroate am Kreis

Kroaten-Tausch am Kreis, denn Gianfranco Pribetic soll in die Fußstapfen von Marino Maric treten und sich die Einsatzzeiten mit den Schweizern Samuel Röthlisberger und Lukas Laube teilen. Der 24-Jährige kommt vom RK Nexe Nasice. Auch für die Zwischenlösung Martin Slaninka ist kein Platz mehr.

"Gianfranco ist ein athletischer Kreisläufer, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eingesetzt werden kann. Für sein junges Alter hat er bereits reichlich internationale Erfahrung vorzuweisen. Er wird uns direkt weiterhelfen können", erklärt Jürgen Schweikardt.

Neue Kräfte auf allen Rückraumpositionen

Im Rückraum gibt es auf allen drei Positionen neue Kräfte. Lenny Rubin soll die Nachfolge von Adam Lönn antreten. "Seine Qualität ist unumstritten, er ist einer der gefährlichsten Angriffsspieler der Bundesliga und kann gleichzeitig in der Abwehr auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Lenny im Team einen weiteren Schritt nach vorne machen werden", meint Jürgen Schweikardt über den Schweizer, der neben Rückkehrer Nico Schöttle und Jonas Truchanovicius auf der linken Rückraumposition heimisch ist.

Auf der Spielmacherposition hat Max Häfner einen neuen Partner, nachdem sich Egon Hanusz verabschiedet hat. Bruno Reguart Massana kommt von BM Granollers, bei den Katalanen war er als Leihgabe vom FC Barcelona. Michael Schweikardt spricht von einem "zukunftsweisenden Transfer" und betont: "Er ist technisch stark, hat ein gutes Auge für seine Mitspieler und strahlt selbst Torgefahr aus. Dadurch wird er sich schnell in unser System einfinden und kann ein wichtiger Bestandteil unseres Teams werden.”

Auch Kai Häfner soll mehr Entlastung erfahren, Jan Forstbauer wird durch den Griechen Achilleas Toskas ersetzt. "Das war keine Entscheidung gegen Jan, sondern eine für die Zukunftsperspektiven von Achilleas", so Jürgen Schweikardt und betont: "Achilleas gehört auf seiner Position zu den größten Talenten in Europa, der aber natürlich noch Zeit zur Entwicklung braucht. Wir glauben, dass wir ihm die besten Voraussetzungen dafür bieten können, vor allem gemeinsam auf einer Position mit einem so erfahrenen Spieler wie Kai Häfner."

Veränderungen Kader TVB Stuttgart



Zugänge im Sommer 2024:

Nico Schöttle (ASV Hamm-Westfalen, Rückkehr nach Zweitspielrecht)

Lenny Rubin (HSG Wetzlar)

Achilleas Toskas (Bianco Monte Drama 1986/GRE)

Luka Krivokapic (Puerto Sagunto/ESP)

Nico Bacani (eigene Reserve)

Bruno Reguart Massana (FC Barcelona, aktuell ausgeliehen an Granollers/ESP)

Gianfranco Pribetic (RK Nexe Nasice/CRO)



Abgänge im Sommer 2024:

Jan Forstbauer (HC Oppenweiler/Backnang)

Adam Lönn (PAUC Aix en Provence/FRA)

Silvio Heinevetter (ThSV Eisenach)

Fynn Nicolaus (SG BBM Bietigheim)

Sascha Pfattheicher (HBW Balingen-Weilstetten)

Egon Hanusz (Benfica Lissabon/POR)

Martin Slaninka (Ziel unbekannt)

Marino Maric (Ziel unbekannt)

Der Kader des TVB Stuttgart für die Saison 2024/25

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag - Luka Krivokapic TW 2002 2024-28 16 Miljan Vujovic TW 2000 2022-27 - Luca Tschentscher TW 2003 2024-25 6 Daniel Fernandez Jimenez LA 2001 2022-25 25 Patrick Zieker LA 1993 2019-25 5 Jorge Serrano Villalobos RA 1997 2022-25 - Nico Bacani RA 2003 2021-25 8 Nico Schöttle RL 2003 2021-25 10 Jonas Truchanovicius RL 1993 2023-26 - Lenny Rubin RL 1991 2024-24 - Bruno Reguart Massana RM 2003 2024-27 3 Max Häfner RM 1996 2017-25 34 Kai Häfner RR 1989 2023-25 - Achilleas Toskas RR 2004 2024-27 17 Samuel Röthlisberger KM 1996 2017-25 24 Lukas Laube KM 2000 2023-26 - Gianfranco Pribetic KM 1990 2024-26 Michael Schweikardt Trainer 1983 2022-25

Bock auf Handball - Ausgabe 15

Das Cover der neuen Ausgabe Nummer 15 von Bock auf Handball BaH

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim deutschen Topklub SC Magdeburg. Zudem haben wir mit Uwe Gensheimer über sein Karriereende gesprochen, Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Besuch in Berlin abgestattet, Hendrik Pekeler auf seinem Dachboden zu Hause besucht und mit der deutschen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle über das noch nicht ganz normale Chaos zwischen Profisport und Mutterschaft gesprochen.

Highlights in Ausgabe 15 auf 124 Seiten (Erscheinungsdatum 21. Mai 2024)

- mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen des SC Magdeburg

- Uwe Gensheimer über den Ausklang seiner Karriere

- Dinah Eckerle über Vereinbarkeit von Profisport und Mutterrolle

- Christian Dissinger über seine Karriere und die Nationalmannschaft

- Einer der besten Torhüter der Welt Dejan Milosavljev exklusiv in Berlin

- THW-Star Hendrik Pekeler über die wahren Gründe für sein Aus in der Nationalmannschaft

- Zuhause bei Nils Kretschmer, Deutschlands größtem Handball-Influencer

- und vieles mehr ...

» Ausgabe 15 von Bock auf Handball bestellen

Über Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo. Zudem gab es im vergangenen Jahr ein Sonderheft zum THW Kiel und eines zum Themenbereich Schiedsrichter im Handball.

» Bock auf Handball für 24,95 Euro/Jahr abonnieren!