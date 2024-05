Zukunftsfrage geklärt: Die Eintracht geht mit Toppmöller in die neue Saison

Eintracht Frankfurt wird mit Trainer Dino Toppmöller in die neue Saison gehen. Das geht aus einem Interview mit Sportvorstand Markus Krösche hervor, das der Klub am Mittwochmorgen auf seiner Homepage veröffentlichte.

Nach dem 34. Spieltag hatte Krösche ein Bekenntnis zu Toppmöller vermieden. Frankfurts Sportvorstand legte großen Wert darauf, mit dem Trainer die Saison zunächst aufzuarbeiten. Das ist mittlerweile geschehen.

"Natürlich war er auch selbstkritisch"

"Wichtig ist, dass wir den gleichen Blick auf die Dinge haben und alle mit den gleichen Vorstellungen und Ambitionen in die neue Saison gehen. Unser Gespräch hat gezeigt, dass dies der Fall ist", sagt Krösche. Er führt aus: "Es war wichtig, dass wir nach dem Leipzig-Spiel uns alle Gedanken gemacht haben, wie wir die nächste Saison angehen wollen. Dino hat die Zeit genutzt, war sehr reflektiert und klar. Natürlich war er auch selbstkritisch, mit einer starken Fokussierung und Ableitungen für die neue Saison. Das ist aus meiner Sicht wichtig und entscheidend. Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht und überzeugend aufgezeigt, dass er die Power hat, in der neuen Saison eine positive Entwicklung voranzutreiben."

Für Unzufriedenheit sorgte insbesondere das Auftreten und Abscheiden im DFB-Pokal und in der Conference League. Platz 6 hätte vor der Saison indes jeder sofort unterschrieben. "Mit der Endplatzierung in der Bundesliga sind wir sehr zufrieden", betont Krösche. "Auch die Tatsache, dass es dem Trainerteam gelungen ist, viele junge Spieler wie Nacho Ferri, Elias Baum oder Nnamdi Collins an den Kader heranzuführen oder Toptalente wie Willian Pacho oder Hugo Larsson zu gestandenen Stammspielern zu machen, ist sehr positiv zu bewerten", resümiert der Sportvorstand.

"Da erwarten wir einen anderen Punch"

Doch er spricht auch die Probleme an: "Enttäuscht sind wir nach wie vor über das Auftreten in den Pokalwettbewerben. Da erwarten wir einen anderen Punch, mehr Zielstrebigkeit und letztlich auch bessere Ergebnisse. Die Art und Weise unseres Fußballs hat auch in der Bundesliga nicht immer gepasst. Gerade in der Rückrunde war es nicht das, wie wir uns unseren Fußball vorstellen."

Krösche schätzt die Situation korrekt ein, wenn er darauf verweist, dass die Performance wahrscheinlich nicht reichen wird, um in der neuen Saison zu reüssieren: "Es war wichtig, dass nach dem Spiel gegen Leipzig aufgrund der guten Endplatzierung niemand in den Selbstzufriedenheit-Modus verfällt. Uns muss klar sein, dass in der kommenden Saison 47 Punkte für den sechsten Platz wahrscheinlich nicht ausreichen werden und wir bessere Leistungen zeigen müssen."

Offenbar teilt Toppmöller diese Einschätzung. Veränderungen könnte es beim Staff geben, unter anderem die Verpflichtung eines erfahrenen Co-Trainers ist denkbar. Krösche kündigt an: "Wir werden jetzt in den kommenden Wochen gemeinsam schauen, inwiefern personelle und strukturelle Anpassungen im Teamumfeld sinnvoll und notwendig sind."