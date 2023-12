Zukunft von Yves Kunkel geklärt

Die Zukunft des dreimaligen deutschen Handball-Nationalspielers Yves Kunkel ist geklärt: Im Sommer 2024 wechselt Kunkel den Verein.

Für den Drittligisten HG Saarlouis ist es die "Weihnachtsüberraschung" und "ein ganz besonderer Transfer-Coup": Nach zehn Jahren kehrt Yves Kunkel zur kommenden Saison nach Saarlouis zurück. Er kommt vom saarländischen Liga-Konkurrenten TV Homburg. "Wir sind stolz und froh, mit Yves Kunkel einen National- und Erstliga-Spieler verpflichtet zu haben, der als weiterer Führungsspieler und Vorbild für den Nachwuchs eine wichtige Rolle übernehmen soll", so HGS-Präsident Dr. Steffen Freichel.

"Mit Yves haben wir einen ersten wichtigen Baustein für die nächste Spielzeit verpflichtet", betont er. Für den 29-jährigen Familienvater Yves Kunkel sei die Rückkehr an den Ort und zu dem Verein, wo vor zehn Jahren mit dem Wechsel nach Minden seine Karriere als Bundesliga-Spieler begann, eine besondere Aufgabe. "Bei der HGS haben sich neue Strukturen gebildet, die sehr erfolgversprechend sind", so Kunkel.

Yves Kunkel, der 277 Einsätze in der Handball-Bundesliga in seiner Vita stehen hat, fügt hinzu: "Nach zehn Jahren möchte ich hier nochmals etwas bewegen und bin sehr froh, mich dieser Herausforderung stellen zu können." HGS-Cheftrainer Philipp Kessler meint: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Yves Kunkel. Er passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie."

Jugend-Nationalspieler, Junioren-Nationalspieler, U-18-Europameister 2012, U-20-Europameister 2014, Bronze bei der U-19-WM 2013 - schon als Jugend-Nationalspieler sammelte Kunkel Titel und Tore. Seine Profi-Karriere begann dann mit dem Zweitspielrecht beim damaligen Zweitligisten HG Saarlouis.

Dort "entdeckte" ihn Horst Bredemeier und holte ihn zum Erstligisten GWD Minden. Zur Saison 2015/16 wechselte Kunkel dann nach dem Mindener Abstieg zum HBW Balingen-Weilstetten, wo er in der Folge-Saison insgesamt 171 Treffer erzielte. Ab Sommer 2017 stand er beim SC DHfK Leipzig unter Vertrag, bevor er zur MT Melsungen wechselte und vier Jahre lang auf konstant hohem Niveau Bundesliga spielte. Mit der Rückkehr in die Heimat zum TV Homburg 2022/23 begann dann das neue "saarländische Kapitel" in der Karriere von Yves Kunkel.