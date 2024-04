Zukunft von Lübecks Carl Löfström geklärt

Vor einem Monat gab der VfL Lübeck-Schwartau den Abschied von Carl Löfström zum Saionende bekannt. Jetzt hat der schwedische Kreisläufer einen neuen Verein gefunden.

Carl Löfström wechselt in die Schweiz. VfL Lübeck-Schwartau

Wie der TSV St.Otmar heute bekannt gab, verpflichtet der schweizer Handballklub den schwedischen Kreisläufer Carl Löfström. "Mit Löfström kommt ein Kreisläufer nach St.Gallen, der mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten eine wichtige Rolle im jungen Team des TSV St.Otmar einnehmen soll", so der TSV in einer offiziellen Meldung.

Mitte März hatte der VfL Lübeck-Schwartau vermeldet, dass der Kreisläufer nach vier Jahren beim Zweitligisten eine neue Herausforderung sucht. Er wechselte vom schwedischen 1. Ligisten Ystads IF zum TSV Bayer Dormagen und spielt seit 2020 beim VfL Lübeck-Schwartau. Ab kommenden Sommer soll der Schwede bei den Schweizern, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, seine Erfahrungen in einer Doppelrolle als Spieler und Trainer im Nachwuchsbereich weitergeben.

TSV St.Otmar ein "tolles und interessantes Projekt"

Für Lofström sei die Zukunft bei TSV St.Otmar ein "tolles und interessantes Projekt", welches ihm sehr gut gefalle. Er ist überzeugt, gut in den Verein zu passen und mit seiner Erfahrung und seinen Stärken der jungen Mannschaft helfen zu können.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carl Löfström die erhoffte Verstärkung als Nummer eins am Kreis gefunden haben. Er wird viel Erfahrung und Charakter in unser junges Team bringen und mit Max Höning zusammen das Abwehrzentrum verstärken. Gerade für die jungen Kreisläufer im Kader und in der Region wird Carl ein Vorbild und Mentor sein", ist sich Michael Suter sicher.