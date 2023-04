Zukunft offen: Tuchels "klares Statement" für "unterschätzten" Pavard

Die Zukunft von Benjamin Pavard und Joao Cancelo ist offen. Thomas Tuchel schätzt beide Verteidiger - und nimmt den strauchelnden Portugiesen in Schutz.

Ob Benjamin Pavard seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert, ist weiterhin ungewiss. Sollte für ihn dabei ein entscheidender Faktor sein, was sein neuer Trainer von ihm hält, hat er am Montag öffentlich Klarheit erhalten: Thomas Tuchel ist offenkundig Pavard-Fan.

"Er hat mein Vertrauen sofort bekommen", sagte der Nachfolger von Julian Nagelsmann am Tag vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg (Dienstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Und: "Er hat es gerechtfertigt." Pavard überzeugte beim Tuchel-Debüt gegen Borussia Dortmund (4:2) als Rechtsverteidiger in der neu formierten Viererkette (kicker-Note 2).

Pavard-Gespräche stocken momentan

In der Vergangenheit hatte der 27-Jährige immer wieder mit einem Abschied kokettiert, der französische Nationalspieler kann sich jedoch nach wie vor auch einen Verbleib in München vorstellen. Die Gespräche über einen neuen Vertrag sind momentan ins Stocken geraten, sollen aber zeitnah fortgesetzt werden.

"Ich möchte in bestehende Verhandlungen nicht eingreifen, im Moment bin ich noch nicht eingeweiht", sagte Tuchel, dem dafür bislang die Zeit fehlte. Nach dem Auswärtsspiel in Mainz am 22. April, dem erstmals in seiner FCB-Amtszeit keine englische Woche folgen wird, sei womöglich Gelegenheit, "im Detail darüber zu sprechen".

Pavard sei ein "von außen betrachtet vielleicht manchmal unterschätzter Spieler", der "sich auf extrem hohem Niveau ans Niveau anpassen und entscheidend sein" könne. Kurzum "ein Top-Mannschaftsspieler, der in der individuellen Betrachtung vielleicht unterbewertet ist", so Tuchel. "Und damit", lächelte er vielsagend, "ist erst mal ein klares Statement gegeben."

Gleichwohl sei "ja nicht nur interessant, was ich dazu sage und was der Verein möchte, sondern da gehört auch der Spieler dazu, das Umfeld des Spielers und eventuell interessierte Vereine. Da muss man dann abwarten, was passiert."

Tuchel verteidigt Cancelo: "Ich liebe Joao!"

Noch offener erscheint aktuell die Zukunft von Joao Cancelo, der nach seinem Kurzeinsatz gegen den BVB die Arena eilig verließ und bislang die hohen sportlichen Erwartungen, an die seine Winter-Verpflichtung geknüpft war, nicht erfüllt hat. Dass der FC Bayern im Sommer die mit Manchester City vereinbarte Kaufoption über 70 Millionen Euro zieht, ist nach jetzigem Stand ausgeschlossen. Sofern die Zusammenarbeit weitergehen soll, müsste neu verhandelt werden.

Tuchel versuchte den Portugiesen am Montag demonstrativ zu stärken. "Ich liebe Joao!", sagte er und schwärmte von dessen "höchster individueller Qualität" und dem "Spielverständnis im linken und im rechten Fuß"; auch Passspiel und Kreativität seien "ganz außergewöhnlich" und natürlich Flanken und Flugbälle. Und anders als Pavard könne Cancelo auch links spielen oder auf der Doppelsechs. "Ich bin mehr als froh, dass er hier ist. Was ein Wintertransfer vom FC Bayern!"

Intern wird allerdings sehr wohl registriert, dass Cancelo für Missstimmung sorgt, wenn er nicht spielt. Dass er das so selten tut, hat für Tuchel auch mit den "vielen Veränderungen" zu tun, die nun mal mit einem Wechsel einhergingen: "Die Prinzipien sind anders, die Trainingsintensität ist anders, die Sprache ist anders, die Mitspieler sind anders, das Spielsystem ist anders. Man wünscht sich immer, dass es klickt, und am Anfang schaut es aus, als hätte es schon geklickt, dann ist es plötzlich noch mal ein bisschen zäh. Das ist absolut normal, das hat nichts mit Wertschätzung zu tun." Tuchel ist sich sicher: "Wir werden ihn bald brauchen."