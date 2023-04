Zukunft offen: Füllkrug will auch mit dem Bundestrainer sprechen

Er ist der Aufsteiger der Saison: In der Bundesliga schießt keiner so viele Tore wie Niclas Füllkrug. Der Stürmer des SV Werder Bremen ist längst zum Nationalspieler aufgestiegen. Geht er nun den nächsten Karriere-Schritt?

Überflieger: Niclas Füllkrug hat in dieser Saison bereits 16 Tore erzielt. IMAGO/Nordphoto

Niclas Füllkrug erinnert sich noch an seine Jugendzeit beim TuS Ricklingen. Wie er, der Junge, der in Hannover auf die Welt gekommen ist, gegen 96 gespielt und Tor um Tor geschossen hat. Der kleine TuS gegen den Nachwuchs des großen Profiklubs - und das bessere Ende hatte oft Ricklingen.

"Wir haben 96 regelmäßig verprügelt", erzählt Füllkrug in der neuen Ausgabe des Podcasts "kicker meets DAZN" und blickt auf Jahre zurück, in denen er teilweise mehr als hundert Tore erzielt hat. Eine Zahl, die irgendwann auch Werder Bremen auf den Plan rief. Mit 13 zog es Füllkrug schließlich ins Internat des SVW - und heute trägt er in der Bundesliga das Werder-Trikot.

Der Weg, der ihn mittlerweile sogar in die Nationalmannschaft geführt hat, verlief allerdings nicht gerade linear. Füllkrug erlebte schwere Verletzungen und Torflauten, doch über Fürth, Nürnberg und 96 kehrte er 2019 nach Bremen zurück und erlebt nun sein Karriere-Hoch.

"Natürlich gibt es immer wieder Phasen, in denen man sich hinterfragt", gesteht Füllkrug und verrät sein Rezept für schlechte Zeiten: "Du musst ein paar Leitsätze haben, ein paar Dinge, an denen du dich festhalten kannst." Die hatte Füllkrug - und jetzt trifft er derart zuverlässig, dass er die Torschützenliste der Bundesliga anführt und das Interesse anderer Klubs geweckt hat. Bei Werder läuft sein Vertrag allerdings noch bis 2025.

Gerüchte? Manchmal bekommt Füllkrug "Screenshots geschickt"

"Ich spreche mit meinem Berater so gut wie gar nicht darüber", sagt Füllkrug zu all den Gerüchten, von denen er hin und wieder zwar erfährt, weil er "Screenshots geschickt bekommt" - die er allerdings wahlweise für "interessant" oder "amüsant" hält. "Und bei manchen Sachen frage ich mich auch, ob das wirklich wahr ist", sagt Füllkrug mit einem Lachen. Bleibt er also bei Werder?

"Ich möchte weiter attraktiv für den Bundestrainer sein", betont Füllkrug und kündigt "ein längeres Gespräch" mit Hansi Flick an. Der 30-Jährige möchte den Bundestrainer in seine Entscheidung einbeziehen. Ergebnis: offen.

In der neuen Folge von "KMD" erinnert sich Niclas Füllkrug außerdem an eine Zeit, in der er sich mit Werder "nicht gerade zum Sympathieträger gemacht" hat, er erklärt mit einem Lachen, inwiefern Tennis aus seiner Sicht "ein Psychopathensport" ist - und er verrät, wann Didier Drogba ihn beeindruckt hat.