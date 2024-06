Zukunft endgültig geklärt: Naifi bleibt beim FCS

Die Kaufoption für Amine Naifi hat der 1. FC Saarbrücken bereits vor geraumer Zeit gezogen, nun einigten sich die beiden Parteien auf einen Zweijahresvertrag.

Seit Anfang Mai herrscht in Saarbrücken Klarheit in Sachen Amine Naifi - allerdings nicht vollumfänglich. Während der FCS zu diesem Zeitpunkt die Kaufoption in Höhe von kolportierten 75.000 Euro für den Leihspieler des luxemburgischen Erstligisten FC Differdingen gezogen hatte, konnten sich die beiden Partien rund einen Monat später auf einen Vertrag bis 2026 einigen.

Treffer im DFB-Pokal-Viertelfinale

"Wir sind sehr froh, dass Amine die kommenden beiden Jahre bei uns spielen wird. Er gibt unserem Spiel eine spezielle Note und ist dabei noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt", erklärte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger am Sonntag die Verlängerung mit dem 24-Jährigen.

Der Franzose kam in der abgelaufenen Saison in 35 Pflichtspielen für die Saarbrücker zum Einsatz, erzielte dabei sieben Treffer und bereitete weitere drei direkt vor. Als persönlicher Höhepunkt seiner bisherigen Zeit beim FCS dürfte dem Offensivmann sein Ausgleichstor gegen Borussia Mönchengladbach in Erinnerung geblieben sein, welches letztlich den Weg zum Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals ebnen sollte (2:1).

Naifi selbst habe "große Ziele" mit dem FCS und freue sich "schon auf die kommende Spielzeit mit unseren Fans". Zudem sei er "sehr glücklich" darüber, dass er "die Verantwortlichen des 1. FCS überzeugen konnte".