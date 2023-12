"Zukunft des europäischen Fußballs gefährdet": Reaktionen auf Super-League-Urteil

Am Donnerstag hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Grundsatzentscheidung im Streit um eine Super League getroffen. Die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

DFL

"Der EuGH hat bestätigt, dass Kriterien für die Genehmigung anderer Wettbewerbe außerhalb der Verbandspyramide des europäischen Sportmodells transparent, objektiv, nicht-diskriminierend und verhältnismäßig sein müssen - das ist nachvollziehbar und war zu erwarten", schrieb die Deutsche Fußball-Liga. "UEFA und FIFA sind angehalten, ihre Kriterien, die bereits weiterentwickelt wurden, entsprechend zu überprüfen, gegebenenfalls anzupassen und rechtmäßig anzuwenden.

Der EuGH habe "auch klargestellt, dass die Entscheidung des EuGH nicht bedeutet, dass ein Wettbewerb wie die Super League notwendigerweise zugelassen werden müsste". Die Rechtmäßigkeit der Super League sei eine separate Frage. "Die DFL stützt das europäische Sportmodell explizit und lehnt Wettbewerbe außerhalb der von den Verbänden und Ligen organisierten Wettbewerbe ab."

UEFA

"Dieses Urteil stellt keine Billigung oder Bestätigung der sogenannten Super League dar", schrieb der Verband. "Es unterstreicht vielmehr einen zuvor schon bestehenden Mangel im Vorabgenehmigungsrahmen der UEFA, ein technischer Aspekt, der bereits im Juni 2022 anerkannt und behoben wurde." Man sei von der "Robustheit seiner neuen Regeln" überzeugt und bleibe "entschlossen dabei, die europäische Fußballpyramide aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass sie weiterhin den breiteren Interessen der Gesellschaft dient".

Real Madrid

Sie begrüßten "mit großer Zufriedenheit" die Entscheidung des EuGH, schrieben die Madrilenen. Sie erwarteten davon zwei Schlussfolgerungen: "Erstens ist der europäische Klubfußball kein Monopol und wird es auch nie wieder sein. Und zweitens werden die Vereine ab heute Herr ihres Schicksals sein." An diesem Tage habe "das Europa der Freiheiten erneut gesiegt, und auch der Fußball und seine Fans".

Zum Thema Europäischer Gerichtshof öffnet Tür für Super League

Der Klub verglich die aktuelle Situation mit der von vor 70 Jahren. "So wie wir damals mit der Schaffung des Europapokals einen grundlegenden Schritt in der Geschichte des Fußballs getan haben, haben wir auch heute wieder die Pflicht und Verantwortung, dem europäischen Fußball den neuen Schwung zu geben, den er so dringend braucht."

FC Barcelona

Wie der große innerspanische Rivale und wie Juventus Turin befürworten auch die Katalanen die Einführung der Super League. Sie zeigten sich mit dem EuGH-Urteil zufrieden und luden "die Parteien ein, eine neue Phase des Dialogs zu beginnen", eine "konstruktive Debatte zwischen allen Fußballorganisationen im In- und Ausland". Man unterstütze weiterhin das vom Sportprojektentwickler A22 ausgearbeitete Konzept: "ein Wettbewerbsmodell, das Lösungen für die Überfüllung des Spielkalenders und die zu große Zahl an Nationalmannschaftsspielen bietet, das die Regeln des Financial Fairplay vorantreibt und Spieler sowie Fans auf lokaler und internationaler Ebene in den Mittelpunkt der Show stellt".

A22

"Wir haben das Recht auf Wettbewerb gewonnen", sagte der CEO des Sportprojektentwicklers, Bernd Reichart. "Der europäische Klubfußball ist frei. Das fast 70-jährige Monopol der UEFA ist endlich Geschichte. Die Entscheidung des Gerichts hat weitreichende positive Folgen für den Fußball. Wir können jetzt ohne Angst vor Sanktionen weiter mit Vereinen, Ligen und anderen Interessensgruppen zusammenarbeiten, um die besten Fußballwettbewerbe in Europa zu schaffen und die Fans in den Mittelpunkt zu stellen. Zum ersten Mal seit 1955 können pan-europäische Wettbewerbe nun von den teilnehmenden Vereinen selbst organisiert werden, wie es in praktisch allen nationalen Ligen in Europa der Fall ist. Selbstverständlich halten wir unser Versprechen, uns weiterhin für die nationalen Ligen und die ganze Fußballpyramide einzusetzen."

Football Supporters Europe

Die Fan-Organisation bekräftigte, dass es im europäischen Fußball "keinen Platz für eine abtrünnige Superliga" gebe. Man sei "weiterhin bestrebt, die Zusammenarbeit mit der UEFA, Vereinen aller Größen, Ligen, nationalen Verbänden, Spielern, EU-Institutionen und nationalen Regierungen in Solidarität mit dem Rest der Fußballgemeinschaft fortzusetzen". Das Statement schloss mit leidenschaftlichen Worten: "Unsere Vereine, unsere Wettbewerbe und unsere lokalen Gemeinschaften brauchen Schutz." Was auch immer als nächstes komme, die Super League bleibe "ein schlecht durchdachtes Projekt, das die Zukunft des europäischen Fußballs gefährdet".