Zukünftiger Akteur des THW Kiel mischt dänischen Handball-Pokal auf

In Dänemark stand am heutigen Halbfinal-Tag des Handball-Pokals ein zukünftiger Spieler des THW Kiel im Fokus: Titelverteidiger GOG geriet gegen Fredericia unter Druck, setzte sich am Ende dank 19! Treffern von Emil Madsen aber nach Verlängerung durch und trifft morgen im Endspiel auf Aalborg.

"Zumindest nicht im Seniorenbereich", so Emil Madsen auf die Frage des dänischen Senders TV2 ob er schon einmal 19 Tore in einem Spiel erzielt hat. "Ich freue mich für die Mannschaft. Wir haben heute eine fantastische Leistung abgeliefert", blickte der Rückraumspieler weniger auf seine Tore als den erneuten Einzug von GOG in das Finale des dänischen Handball-Pokals.

Dabei hatte GOG gegen Fredericia einen Fehlstart hingelegt, lief im ersten Abschnitt einem frühen 3:8-Rückstand hinterher. Auch kurz vor der Pause betrug die Distanz noch fünf Tore, erst ein Doppelschlag sorgte dann für das 14:17 zur Pause. Nach Wiederbeginn drehte dann ein 9:2-Lauf das Blatt, GOG führte mit 21:18. Fredericia ließ sich aber nicht abschütteln, hielt den Anschluss und rettete sich mit einem 30:30 in die Verlängerung. In der dominierte dann aber GOG, sicherte sich mit einem 34:31 das Final-Ticket.

Über die Hälfte der Treffer von GOG erzielte dabei Emil Madsen, der für 19 Tore insgesamt 28 Versuche zu Buche stehen hatte. Nach der Verlängerung war der zukünftige Spieler des THW Kiel zunächst platt. "Es war ein harter Kampf erklärte er gegenüber TV2. "Es hilft wirklich sehr, dass wir morgen as Finale spielen müssen", erklärte er zur Aufgabe, nach diesem Halbfinale für den den Kampf um den Titel anstatt für das Spiel um den dritten Platz wieder Kräfte zu mobilisieren. "Deshalb freue ich mich für den Verein und die Fans. Es ist riesig für das Team."

» mehr zu den Halbfinals im dänischen Pokal

Emil Madsen - ab 2024 beim THW Kiel

Der Rückraumspieler - mit vollem Namen Emil Wernsdorf Madsen - wird in der kommenden Saison seine Tore in der Handball Bundesliga werfen. Im Sommer stellte der THW Kiel Emil Madsen als Neuzugang für den Sommer 2024 vor, Versuche ihn bereits zu dieser Spielzeit nach Norddeutschland zu holen waren nicht erfolgreich.

"Er ist unsere absolute Wunschlösung für den rechten Rückraum. Bei Emil noch von einem Riesen-Talent zu sprechen, wäre sicherlich untertrieben", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi bereits im Sommer mit Blick auf Emil Madsen, der für vier Jahre beim deutschen Rekordmeister unterschrieb.

Emil Wernsdorf Madsen wurde am 1. Januar 2001 in Svendborg geboren. Der 1,94 Meter große Rückraumspieler spielt seit seiner Kindheit bei GOG. Nach dem Wechsel aus dem Jugendbereich in den Profi-Kader entwickelte sich der 94 Kilogramm schwere Linkshänder zunehmend zum Leistungsträger seines Vereins, für den er in den ersten beiden Profi-Saisons auf nationaler und internationaler Ebene 277/47 Treffer erzielte.

In der letzten Spielzeit rückte Emil Madsen zunehmend in den Fokus: Mit GOG feierte er nach 2022 die zweite dänische Meisterschaft in Folge und holte durch den Pokalsieg 2023 sogar erstmals das Double in seiner Heimat. Sowohl in der dänischen Liga (252/64 Tore) als auch in der Machineseeker EHF Champions League (107 Treffer) holte sich Madsen darüber hinaus die Torjägerkrone und debütierte im April in der A-Nationalmannschaft Dänemarks, mit der er im Januar Silber bei der Handball-EM in Deutschland holte.

» Neuer Handball-Torrekord in der LNH in Frankreich