Zuhause bleiben oder Spanien? Der Winterfahrplan der Bundesliga

Die Bundesliga hat sich in die kurze Winterpause verabschiedet. Welcher Klub plant was? Der Winterfahrplan der Bundesliga…

Zahlreiche Klubs haben sich entschieden, die Pause zu nutzen, um sich zu Hause auf den Wiederbeginn der Bundesliga im Januar vorzubereiten. Andere wiederum suchen die Sonne Spaniens. Wer hat was geplant? Und wer testet gegen wen? Der Winterfahrplan der Bundesliga im Überblick.

Bayer 04 Leverkusen

Trainingsauftakt: 3. Januar (15 Uhr)

Trainingslager: keines

Testspiel: FC Venedig am 7. Januar (15 Uhr)

FC Bayern München

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: noch in Planung, voraussichtlich zwischen dem 12. Januar und 21. Januar in Portugal oder Marokko

Testspiel: FC Basel am 6. Januar (15.30 Uhr)

VfB Stuttgart

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: keines

Testspiel: SpVgg Greuther Fürth am 6. Januar (15.30 Uhr)

RB Leipzig

Trainingsauftakt: 2. Januar (Abflug ins Trainingslager)

Trainingslager: 2. Januar bis 7. Januar in La Manga (Spanien)

Testspiel: ein Test während des Trainingslagers ist in Planung

Borussia Dortmund

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 3. Januar bis 9. Januar in Marbella (Spanien)

Testspiele: AZ Alkmaar am 6. Januar (15 Uhr/ 4 x 30 Minuten), Hansa Rostock am 6. Januar (15.30 Uhr), Standard Lüttich am 9. Januar (11 Uhr)

Eintracht Frankfurt

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: keines

Testspiele: SC Freiburg am 6. Januar (13 Uhr), Wehen Wiesbaden am 14. Januar (nach Bundesliga-Start)

TSG 1899 Hoffenheim

Trainingsauftakt: 2. Januar (15 Uhr)

Trainingslager: keines

Testspiel: FC Augsburg am 6. Januar (13 Uhr)

SC Freiburg

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: keines

Testspiel: Eintracht Frankfurt am 6. Januar (13 Uhr)

1. FC Heidenheim

Trainingsauftakt: 1. Januar (14 Uhr)

Trainingslager: 2. Januar bis 9. Januar in Algorfa (Spanien)

Testspiel: ein Test im Rahmen des Trainingslagers in Planung

VfL Wolfsburg

Trainingsauftakt: 28. Dezember (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 2. Januar bis 7. Januar in Almancil (Portugal)

Testspiele: in Planung

FC Augsburg

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: keines

Testspiel: TSG Hoffenheim am 6. Januar (13 Uhr)

Borussia Mönchengladbach

Trainingsauftakt: in Planung

Trainingslager: keines

Testspiel: Go Ahead Eagles Deventer am 6. Januar (13 Uhr)

SV Werder Bremen

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: keines

Testspiel: Eintracht Braunschweig am 7. Januar (15 Uhr), kein weiteres geplant

VfL Bochum

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: keines

Testspiele: in Planung

1. FC Union Berlin

Trainingsauftakt: 28. Dezember (Uhrzeit offen)

Trainingslager: keines

Testspiel: Arminia Bielefeld am 6. Januar (15.30 Uhr)

1. FSV Mainz 05

Trainingsauftakt: 29. Dezember (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 2. Januar bis 7. Januar in Marbella (Spanien) in Planung

Testspiele: in Planung

1. FC Köln

Trainingsauftakt: 2. Januar (11 Uhr)

Trainingslager: keines

Testspiel: Rot-Weiss Essen am 6. Januar (14 Uhr)

SV Darmstadt 98

Trainingsauftakt: 2. Januar (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 2. Januar bis 7. Januar in El Saler (Spanien)

Testspiele: zwei Tests im Rahmen des Trainingslagers geplant