"Zufriedener" Guardiola lässt schon wieder alle schmoren

Pep Guardiola freute sich schon kurz nach dem 1:1 bei Real Madrid auf ein "Finale" - und weckte Erinnerungen an das Achtelfinalhinspiel in Leipzig.

Wäre Kevin De Bruynes Distanzschuss in der 67. Minute nicht wuchtig im Netz, sondern zum Beispiel am Pfosten gelandet, hätte Pep Guardiola jetzt womöglich eine Debatte am Hals: Der Trainer von Manchester City verzichtete im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals bei Real Madrid am Dienstagabend auf jegliche Wechsel. Doch der Spielverlauf gab ihm am Ende Recht.

Gerade, als man das Gefühl hatte, Real nähere sich dem 2:0 und Guardiola müsse doch langsam mal personell darauf reagieren, glich De Bruyne zum 1:1-Endstand aus, der ManCity vor dem Rückspiel alle Chancen auf den Einzug ins Finale lässt. Wie schon im Achtelfinalhinspiel bei RB Leipzig, das ebenfalls 1:1 endete, ließ Guardiola ungeachtet des vollen Terminkalenders alle Ersatzspieler auf der Bank schmoren - damals elf, diesmal zehn. Sonst ist das in ManCitys Champions-League-Geschichte nie vorgekommen.

Doch auch hinterher vermittelte Guardiola das Gefühl, "zufrieden" mit dem Auftritt seiner Startelf zu sein, deren Mitglieder am Samstag beim 3:0 gegen West Ham United mehrheitlich geschont worden waren. "Wir waren da, haben das Tor gemacht", lobte der Trainer. "Den Strafraum haben wir insgesamt sehr gut verteidigt."

Guardiola hat "schon eine Idee" fürs Rückspiel

Torschütze De Bruyne habe "aus vielen Gründen eine unglaubliche Leistung gezeigt", so Guardiola, der aber noch zwei andere Spieler hervorhob: "Ederson und Kyle Walker waren herausragend." Genau darauf komme es in dieser Wettbewerbsphase an. "Jetzt reisen wir zurück nach Manchester und schauen, was wir besser machen können."

Die erste Hälfte sei "für ein Hinspiel gut" gewesen, "aber es hat die Aggressivität gefehlt, ein Tor zu erzielen". Auch weil Antonio Rüdiger "so nah an ihm dran war", sei es schwer gewesen, Räume für Erling Haaland zu finden, analysierte Guardiola. "Wir werden versuchen, im Rückspiel was anzupassen, um flüssiger und mit etwas mehr Rhythmus zu spielen." Vor dem "Finale in Manchester" habe er auch "schon eine Idee, was wir machen müssen", sagte er - und behielt sie für sich.