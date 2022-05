Zürich zockt um Breitenreiters Assistenten

Beim neuen Hoffenheimer Cheftrainer ging alles ganz schnell. Dank einer Ausstiegsklausel. Doch bei Darius Scholtysik und Fabian Sander erweisen sich die Schweizer als zähe Verhandlungspartner.

Schon am Tag nach den finalen Feierlichkeiten nach der Meisterschaft in der Schweiz mit dem FC Zürich konnte Hoffenheim seinen künftigen Cheftrainer verkünden. Möglich machte das freilich eine Ausstiegsklausel, die sich André Breitenreiter weitsichtig in sein Vertragswerk hatte einbauen lassen. Für vergleichsweise moderate 300.000 Euro Ablöse konnte der 48-Jährige ein Jahr vor dem Ende des Kontraktes aussteigen. Ein Schnäppchen gegenüber den Millionensummen, die zuletzt schon gezahlt wurden in der Bundesliga, um Cheftrainer anderswo rauszukaufen.

Wie der kicker berichtete, sollen aber zwei weitere Mitarbeiter aus Zürich in den Kraichgau übersiedeln. Doch hier erweisen sich die Schweizer als hartnäckige Verhandler. Zürich zockt um die Ablöse für Co-Trainer Darius Scholtysik (55) und Analyst Fabian Sander (37), die keine Ausstiegsklauseln ziehen können. Dem Vernehmen nach verlangt der Schweizer Meister rund das Doppelte der für Breitenreiter geflossenen Abstandszahlung. Die Verhandlungen laufen weiter.

Auch Gespräche wegen Kaltenbach

Denn Breitenreiter will die Mitarbeiter seines Vertrauens auch bei der TSG um sich haben. Scholtysik hatte erstmals mit Breitenreiter in Zürich zusammengearbeitet und zuvor in Deutschland Chefcoach Torsten Lieberknecht in Duisburg und in Braunschweig assistiert. Sander war in verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Klubs unterwegs. In Cottbus fungierte er als Scout und Videoanalyst, ebenso in Koblenz, ehe er bei Wormatia Worms im Marketing und Management sowie als Geschäftsstellenleiter arbeitete. Seit Januar 2019 ist Sander als Chefanalytiker in Diensten des FC Zürich.

Unterdessen laufen auch die Gespräche rund um Matthias Kaltenbach weiter. Hoffenheims langjähriger Co-Trainer, mit dem die TSG gerne weiter planen würde, wird von Ajax Amsterdam und dessen designiertem Cheftrainer Alfred Schreuder umworben. Ausgang offen.