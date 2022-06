Zürich verpflichtet Foda als Breitenreiter-Nachfolger

Der FC Zürich hat die Nachfolge des zur TSG Hoffenheim abgewanderten André Breitenreiter geregelt und Franco Foda als neuen Chefcoach verpflichtet. Foda unterschrieb beim Titelträger bis Juni 2024.

Neue Aufgabe für den ehemaligen österreichischen Teamchef Franco Foda. Der 56-Jährige wird neuer Cheftrainer beim Schweizer Meister FC Zürich, wo er die Nachfolge von André Breitenreiter antritt, den es in die deutsche Bundesliga zur TSG Hoffenheim zieht. In Zürich unterschreibt der ehemalige Meistertrainer von Sturm Graz einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2024. "Mit Franco Foda konnten wir den gewünschten Trainer verpflichten. Wir sind überzeugt davon, dass er aufgrund seiner Persönlichkeit und Erfahrung die erste Mannschaft des FCZ weiterentwickeln wird. Ich persönlich freue mich sehr auf die kommende Zusammenarbeit", so FCZ-Präsident Ancillo Canepa.

Foda führte Österreich erstmals in ein Achtelfinale einer EM

Foda arbeitete zuletzt von Oktober 2017 bis März 2022 als Nationaltrainer von Österreich, wo er unter anderem den Aufstieg in die Nations League A sowie die Qualifikation für die EM 2021, bei der Österreich erstmals ins Achtelfinale einzog, als Erfolge verbuchen konnte. Davor wurde er 2010 mit Sturm Graz Sieger im ÖFB-Cup und gewann mit dem steirischen Bundesligisten ein Jahr darauf auch den Meistertitel. In der Saison 2012/13 arbeitete Foda auch kurzzeitig als Trainer des 1. FC Kaiserslautern, ehe er Ende September 2014 wieder nach Graz zurückkehrte, wo er bis zu seiner Bestellung als österreichischer Teamchef tätig blieb.

"Nach den guten Gesprächen mit der Familie Canepa sowie dem Sportchef Marinko Jurendic hatte ich sofort ein super Gefühl. Die Chemie stimmte von Beginn weg und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Meine Vorfreude auf die neue Aufgabe ist groß und wir wollen mit dem FC Zürich ein weiteres erfolgreiches Kapitel aufschlagen und die Mannschaft weiterentwickeln. Es ist mir eine Ehre, für solch einen Traditionsverein arbeiten zu dürfen", freut sich Franco Foda auf seine kommende Aufgabe.