"Zügig eine Verstärkung": Potsdam holt Zogg

Turbine Potsdam hat die nigerianische Nationalspielerin Onyinyechi Zogg unter Vertrag genommen, wie der Verein am Sonntag mitteilte.

Künftig für Turbine am Ball: Onyinyechi Zogg. imago images/Sports Press Photo

Zogg wechselt vom französischen Erstligisten AS Jeunesse Soyaux nach Potsdam. Die Abwehrspielerin freut sich, "ab sofort Teil der Mannschaft von Turbine Potsdam zu sein". Die 24-Jährige will sich jetzt "so schnell wie möglich integrieren und mit der Mannschaft die Rückrunde erfolgreich bestreiten".

Turbine-Coach Sofian Chahed betont, dass Zogg "sicherlich schon einige Erfahrungen gesammelt hat, aber noch nicht am Ende ihrer Karriere ist". Bei Turbine soll sich Zogg nun weiterentwickeln. "Wenn sie so arbeitet, wie wir sie kennengelernt haben, wird sie hoffentlich noch recht zügig im Laufe der Rückrunde eine Verstärkung sein", ist sich Chahed sicher.

Potsdam liegt mit einem Spiel weniger sieben Zähler hinter Tabellenführer FC Bayern. Die Nachholpartie das 12. Spieltags gegen den VfL Wolfsburg, der auf Platz eins springen könnte, findet am kommenden Samstag zum Einstieg 2022 statt.