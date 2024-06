Zuckerbrot und Peitsche für ÖFB-Spieler: "Ganz so schlau sind sie dann doch wieder nicht"

Stark begonnen, stark nachgelassen, stark zurückgeschlagen. Das Auf und Ab der österreichischen Nationalmannschaft beim 3:1-Sieg gegen Polen war Teamchef Ralf Rangnick etwas zu viel des Guten.

Aus Berlin berichtet Nikolaus Fink

Ende gut, alles gut? Offenbar nicht für Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. Zwar zeigte sich der 65-Jährige mit dem 3:1-Sieg gegen Polen auf der Pressekonferenz nach dem Match naturgemäß hochzufrieden, der unerklärliche Leistungsabfall in der ersten Halbzeit war dem deutschen Fußball-Professor nichtsdestotrotz ein Dorn im Auge.

"Wir haben die ersten 20 Minuten nahezu perfekt begonnen. Wir hätten höher als 1:0 führen müssen", setzte Rangnick also an. "Danach haben wir das Spiel schon auch ein bisschen selbst weggegeben mit unnötigen Ballverlusten." Dies sei angesichts der hohen Erwartungshaltung sowie der großen Dominanz zu Beginn "sicherlich Kopfsache" gewesen, erklärte Rangnick.

Einige Akteure hätten in dieser Phase nicht ihr normales Leistungsniveau erreicht, so der österreichische Teamchef. "Das können wir uns nicht erlauben. So herausragend sind wir individuell nicht besetzt, dass wir uns vier oder fünf Spieler erlauben können, die unter ihrer Normalform geblieben sind." Mit der Reaktion nach Wiederbeginn war Rangnick dann wiederum mehr als einverstanden: "In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann schon wieder eindeutig unter unserer Kontrolle."

Österreich schlimmstenfalls Gruppendritter

Ist die Leistungssteigerung auf die hohe Spielintelligenz der Spieler zurückzuführen? "Dass die Mannschaft reagiert und sie viele schlaue Jungs hat, stimmt", meinte Rangnick. "Aber ganz so schlau sind sie dann doch wieder nicht, weil sonst hätten wir ab der 20. Minute nicht all die Dinge, die wir 20 Minuten gut gemacht haben, plötzlich nicht mehr gemacht. Klar lag das auch an den Polen, aber nicht nur."

Nach dem Sieg im "mit Sicherheit wichtigsten Spiel" seit Rangnicks Amtsübernahme im Juni 2022 stehen Österreichs Chancen auf den Einzug ins EM-Achtelfinale gut. "Rechnerisch sind wir noch nicht durch", warnte Rangnick, der aber auch weiß: "Es sieht gut aus." Vor allem, weil die ÖFB-Elf nach dem 0:0-Unentschieden zwischen Frankreich und den Niederlanden die Gruppe D schlimmstenfalls auf Rang drei abschließen wird. Möglicherweise kann sich Österreich im letzten Gruppenspiel gegen die Elftal (Dienstag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) somit sogar eine Niederlage erlauben.

