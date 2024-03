Zu wenige Flanken? Warum Schick weiter warten muss

Mit seinen beiden Treffern nach Hereingaben war Patrik Schick beim 3:2-Sieg gegen Qarabag Agdam ein Schlüsselspieler für den Viertelfinaleinzug von Bayer 04 in der Europa League. Sein Wunsch nach mehr Flanken in der Bundesliga wird ihm dennoch nicht erfüllt.

Es war ein typischer Schick. Beim 2:2 ging der Mittelstürmer bei der flachen Hereingabe von Alejandro Grimaldo auf den kurzen Pfosten und traf. Beim 3:2 stahl sich der Joker am langen Pfosten im Rücken der Gäste-Abwehr davon und drückte den von Exequiel Palacios perfekt getimten Flankenball mit der Stirn über die Linie. "Patrik steht wieder da, wo er stehen muss, hat zweimal das Ding reingemacht", stellte Mitspieler Robert Andrich anerkennend fest.

Für Schick selbst stellte der Doppelpack, sein erster in diesem Kalenderjahr, in dem er immer noch auf seinen Bundesligatreffer wartet, eine große Erleichterung dar. Und so nutzte er den Moment des Triumphes auch dazu, Werbung zu machen für mehr Futter für ihn und Mittelstürmer-Konkurrent Borja Iglesias.

Schicks einfache Rechnung

"Wenn wir viele Flanken schlagen, ist die Chance hoch, dass wir viele Tore machen", erklärte Schick eindeutig, "das ist etwas, was ich in der Bundesliga vermisse." Vor den beiden Maßflanken war der 28-Jährige nach seiner Einwechslung eher unauffällig geblieben.

Als Bayer aber im Endspurt Alles oder nichts spielte, konnte er seine Qualitäten gewinnbringend einsetzen. "Als wir ein Tor machen mussten, sind die Flanken gekommen. Und wenn sie kommen, bin ich da und bereit", erklärte der Torjäger.

"Es lohnt sich, bei Patrik zu flanken"

Doch dass sich Schicks Wunsch nach mehr Flanken schnell erfüllt, ist eher unwahrscheinlich. Dabei hatte Simon Rolfes schon nach dem 2:2 im Hinspiel in Baku gegen den Meister Aserbaidschans dieses Element hervorgehoben, nachdem der Tscheche dort per Kopfball nach einer Andrich-Flanke in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt hatte. "Es lohnt sich, bei Patrik zu flanken. Er hat eine herausragende Qualität im Kopfballspiel", urteilte der Geschäftsführer, "zuletzt mussten Borja Iglesias und Patrik viel arbeiten, sind aber nicht in die Abschlussaktionen gekommen."

Doch Xabi Alonso ließ am Freitag durchblicken, dass hohe Hereingaben nicht das erste Stilmittel seiner Wahl sind und auch nicht werden: "In Baku und auch gestern waren es Momente, in denen wir etwas mehr Risiko eingehen wollten. Wir hatten vier oder fünf Spieler im Strafraum. Bei Flanken muss man ein bisschen ein Risiko eingehen - im richtigen Moment. Und manchmal muss man es ein bisschen kontrollieren", sagte der Trainer, "letzte Woche gegen Wolfsburg haben wir nicht so viel geflankt, aber wenn wir die Möglichkeit haben, müssen wir sie nutzen. Aber im richtigen Moment."

Im richtigen Moment - was so viel heißt wie: Wenn es wirklich sein muss. Präferiert es der Baske doch, wenn seine Mannschaft ihre Torchancen wie am Reißbrett entworfen herauskombiniert. Mit maximaler Kontrolle eben. Und diese forderte der 42-Jährige am Freitag für das Sonntagsspiel beim SC Freiburg explizit ein. Kein Wunder nach dem wilden Ritt in der Europa League gegen Qarabag Agdam.

Schick winkt Platz in der Startelf

Dann dürfte Schick nach seinem effektiven Joker-Auftritt wieder beginnen. Xabi Alonso wird den zarten Aufwärtstrend des Angreifers nutzen. "Für einen Stürmer ist es das Wichtigste, Tore zu schießen. Jetzt waren es zwei und der Schlüssel, die nächste Runde zu erreichen", lobte der Trainer, "Patrik hatte einen sehr guten Einfluss aufs Spiel. Am Sonntag brauchen wir auch einen guten Patrik."

"Kein Faserriss" bei Hofmann

Der dann wieder weniger auf Flanken spekulieren darf, sondern hoffen muss, vom Leverkusener Kombinationsspiel mehr zu profitieren als in den vergangenen Wochen. Ob Jonas Hofmann zu diesem beitragen kann, ist fraglich. Der Einsatz des Offensivakteurs, der wegen muskulärer Probleme nach weniger als einer halben Stunde ausgewechselt werden musste, steht auf der Kippe.

Ein längerer Ausfall droht jedoch nicht, wie eine MRT-Untersuchung am Freitag zeigte. So gab Xabi Alonso leichte Entwarnung: "Es ist nicht so schlimm. Wir werden sehen, was mit Sonntag ist. Aber es gibt gute Nachrichten, er hat keinen Faserriss. Wir warten ab, wie es morgen aussieht."