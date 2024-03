"Zu wenig Zweikampf, zu wenig Power": Regensburg im Stile eines Absteigers

Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie ist Regensburg nach der Tabellenführung nun auch den direkten Aufstiegsplatz los. In der Winterpause hatte der Jahn noch zwölf Punkte Vorsprung auf den damaligen Dritten Ulm - zehn Spiele später liegt er einen hinter dem Aufsteiger. Gelingt den Oberpfälzern in der Länderspielpause nicht der Umschwung, rückt der Wiederaufstieg in weite Ferne.

Fragende Gesichter: Im neuen Jahr spielt der SSV Jahn Regensburg wie ein Absteiger. IMAGO/Zink