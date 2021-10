Zu wenig Tore: Bei Hannover hapert es vorne

Die Zwischenbilanz, die Hannover zur Länderspielpause vorzuweisen hat, ist durchwachsen. Vor allem in der Offensive hat die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann Nachholbedarf - doch der 96-Coach bleibt gelassen.

Ist mit seiner Mannschaft auf Rang 13 in die Länderspielpause gegangen: 96-Coach Jan Zimmermann. imago images

Immer wieder ertönte ein "H-S-V" aus dem Gästeblock des Max-Morlock-Stadions. Allzu viele 96-Fans waren es zwar nicht, die am vergangenen Samstag den weiten Weg aus Hannover auf sich genommen hatten - die aber, die nach Nürnberg gefahren waren, die sahen in den ersten 45 Minuten ein sehr gutes Auswärtsspiel ihrer Mannschaft.

Am Ende war Hannover allerdings schon zum vierten Mal in dieser Saison ohne Tor geblieben. Zur zweiten Länderspielpause hat die Mannschaft von Jan Zimmermann erst sieben Treffer auf ihrem Konto, ein Wert, der nur von Erzgebirge Aue und dem FC Ingolstadt unterboten wird. Die beiden stehen mit jeweils sechs Toren am Tabellenende.

Nach einem ruhenden Ball haben die Niedersachsen bislang noch gar nicht getroffen, Zimmermann will das allerdings nicht zu hoch gehängt wissen. "Ich bin da deutlich entspannter als der eine oder andere Medienvertreter", sagt der 96-Coach und versichert: "Wenn wir mit dieser Art und Weise, wie wir Fußball spielen, weitermachen, dann werden wir auch Tore schießen."

Ducksch ist weg und trifft jetzt für Werder

Und doch: Hannovers Anhang dürfte mit großer Wehmut nach Bremen schauen. Dort stürmt inzwischen ein gewisser Marvin Ducksch, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils 15 Mal für 96 erfolgreich war und nun auch bei Werder Tor um Tor erzielt. Seine Ausbeute beim SVW: fünf Spiele, vier Treffer.

Hannovers Gesamtbilanz hingegen ist ziemlich durchwachsen nach rund einem Viertel der Saison: drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen - das reicht nur für Rang 13. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Gegen den FC St. Pauli, derzeit Spitzenreiter, hat Zimmermanns Elf gewonnen (1:0). Nach der Länderspielpause bekommt es 96 erneut mit zwei Teams aus dem ersten Tabellendrittel zu tun. Erst ist der FC Schalke 04 in der HDI Arena zu Gast, dann steht ein Auswärtsspiel bei der Überraschungsmannschaft aus Regensburg an.