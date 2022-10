"Zu wenig": Kobel und Terzic üben Selbstkritik

Beim 0:2 in Berlin offenbarte Borussia Dortmund eine ganze Reihe an Mängeln. Nach der Partie übten Torwart Gregor Kobel und Trainer Edin Terzic Selbstkritik.

Flutlicht an der Alten Försterei, das Stadion ein Tollhaus - und dann eine Mannschaft, die keinem einzigen Zweikampf aus dem Weg geht, sondern, ganz im Gegenteil, sich darüber definiert, in jedem Duell aggressiv zu sein und dem Gegner kaum Luft zum Atmen zu geben: Dass es alles andere als ein leichtes Unterfangen werden würde, bei Union Berlin anzutreten, das wussten sie bei Borussia Dortmund schon im Vorfeld.

Als der BVB dann auch noch in der Anfangsphase ins Hintertreffen geriet, war klar: Bis zu einem Punktgewinn oder gar einem Sieg wird es nun ein ziemlich langer Weg.

Knapp zwei Stunden später hatte sich gezeigt, dass dieser Weg für die Dortmunder zu weit war. Schwarz-Gelb verlor mit 0:2 bei Union Berlin und musste damit im zehnten Bundesligaspiel bereits die vierte Niederlage hinnehmen.

Im Endeffekt war es zu wenig. Edin Terzic

"Es ist brutal ärgerlich und enttäuschend", sagte Trainer Edin Terzic nach der Partie am DAZN-Mikrofon und haderte dann vor allem mit zweiten Gegentor. Da hatte Karim Adeyemi den Ball beim Versuch eines Hackentricks hergegeben - Sekunden später lag er im Dortmunder Netz.

Das alleine war es allerdings nicht, was es ein paar Tage nach den Aussagen von Mats Hummels aufzuarbeiten gilt. Wie behäbig der BVB in der ersten Hälfte den Ball laufen ließ, wie wenig ihm im Offensivspiel einfiel, wie schwer er sich tat mit Unions Gangart, all das führte dazu, dass sich die Mannschaft am Ende geschlagen geben musste. "Im Endeffekt war es zu wenig", gestand auch Terzic und sagte dann, als er auf die Systemumstellung angesprochen wurde: Die Debatte müsse der BVB nun aushalten und nehme er gerne auf sich - für die Niederlage sei das 3-5-2 allerdings nicht ausschlaggebend gewesen.

Auch Kobel übte angesichts des 0:1 Selbstkritik. Dortmunds Torwart war bei einem Rückpass ausgerutscht und hatte damit das erste Gegentor begünstigt - hinterher sagte er: "Ich würde das heute gerne auf mich nehmen."