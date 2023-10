"Zu wenig für unseren Kader und unsere Ambitionen": Druck für FC Bayern steigt

Der FC Bayern München kann das Topspiel in der Allianz-Arena gegen Eintracht Frankfurt nicht gewinnen. Der amtierende Meister läuft seinen Ambitionen hinterher.

Ein 0:0 gegen Eintracht Frankfurt am Anfang der Saison ist für die Bayern-Frauen nichts Neues mehr. In der vergangenen Saison trafen die beiden Teams vor der damaligen Rekordkulisse von 23.220 Zuschauern im Deutsche-Park-Bank schon im ersten Spiel aufeinander. Dieses Mal ist es der vierte Spieltag, die Münchnerinnen spielen zum ersten Mal in der Bundesliga in der Allianz-Arena. 19.000 Fans kommen, doch nach diesem 0:0 ist die Stimmung womöglich etwas gedrückter als bei der vergangenen Nullnummer. "Wir waren dominanter als in den vergangenen beiden Spielen gegen Frankfurt", versucht es Trainer Alexander Straus mit der positiven Sichtweise. Aber eben diese Überlegenheit im zweiten Durchgang spiegelt das Ergebnis nicht wider.

Es ist schon das zweite Mal in vier Spielen, dass der amtierende Meister nicht gewinnen kann. "Das ist für unseren Kader und unsere Ansprüche ein Stück weit zu wenig", sagt Linda Dallmann nach dem Spiel. "Wir wissen auch, dass jeder Punkt, den man liegen lässt, am Ende noch teuer werden kann, gerade im Hinblick auf die Meisterschaft." Der FC Bayern steht somit nur auf Rang drei hinter Wolfsburg und Hoffenheim. Die Wölfinnen können am Sonntag den Vorsprung bereits auf vier Punkte ausbauen.

Torgefährlichkeit fehlt

Der Druck in den kommenden Spielen ist für den FC Bayern somit hausgemacht. Noch fehlt es den Münchnerinnen an zuverlässig greifenden Mechanismen in der Offensive. Gegen eine stabile Eintracht-Defensive kreieren sich die Gastgeberinnen zu wenig Chancen. Die wenigen Chancen werden nicht genutzt, auf Frankfurter Seite zeigt sich Stina Johannes als sicherer Rückhalt. "Wir müssen auch mal den ein oder anderen Standard nutzen, wenn es mit den Chancen nicht so sein soll", kritisiert Dallmann. Magdalena Eriksson köpfte im ersten Durchgang nach einer Ecke zweimal am Tor vorbei.

"Gerade im Spiel nach vorne brauchen wir noch ein Stück weit Bewegung, paar Bälle hinter die Kette, nicht nur in den Fuß, einfach ein bisschen mehr Bewegung und mehr Flanken reinbringen, weil wir mit Lea auch eine Stürmerin haben, die auch zur Stelle wäre", so die deutsche Nationalspielerin. Und auch ihr Trainer weiß: "Wir können nicht jede Woche darüber reden, sonst wird es ein Problem."

Nach vier Spieltagen ist der FC Bayern nun also schnellstens gefordert, seine Torgefährlichkeit wiederzuentdecken. Denn viele weitere Ausrutscher können sich die Münchnerinnen im Kampf um die Titelverteidigung wohl nicht leisten.