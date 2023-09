Zu wenig "Fokus auf Entertainment": Wo verschenkt die VBL ihr Potenzial?

Ab 2023/24 ist die Teilnahme an der VBL für DFL-Klubs Pflicht. Wie steht es um Relevanz und Potenzial der eFootball-Liga? Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC gibt Aufschluss - und zeigt mögliche Ursachen auf.

Es war eine richtungsweisende Entscheidung, als die Deutsche Fußball-Liga (DFL) 2022 beschloss, die Virtual Bundesliga (VBL) in ihre Statuten aufzunehmen und damit jeden Verein der Bundesliga und 2. Liga zur Teilnahme zu verpflichten. Diese Pflicht ist mit der laufenden Saison in Kraft getreten, weshalb die größte VBL aller Zeiten bevorsteht. Schwergewichte wie Borussia Dortmund und sogar der Konami-Partner FC Bayern München lenkten ein und der VfL Osnabrück nutzte den "Zwang" zumindest, um ein Statement der Inklusion zu setzen.

Nur Union Berlin verzichtet

Einzig Union Berlin entzieht sich der Teilnahme und nimmt dafür eine Geldstrafe in Kauf. Eine sinnvolle Entscheidung? Glaubt man einer aktuellen Studie des Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewatherhouseCoopers (PwC), eher nicht. Die Potenziale, die im eSport stecken, scheinen zu attraktiv. Bereits 2022 schauten laut PwC weltweit 500 Millionen Menschen eSport-Events, bis 2027 prognostiziert das Unternehmen der Branche einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Kurzum: eSport ist ein Wachstumsmarkt.

Dennoch gibt es Gründe gegen einen eSport-Einstieg. In Gesprächen mit Vereinsverantwortlichen kristallisierten sich PwC zufolge besonders drei Hindernisse heraus: Vereinswerte, die Komplexität mancher Titel und "der Einstieg als szenefremder Player". Dag Gehring, eSport-Verantwortlicher des FC St. Pauli schließt etwa Shooter kategorisch aus: "Das passt nicht zu uns, das passt nicht zu unserer DNA." Gleichzeitig bestätigt Gehrings Äquivalent bei Hertha BSC, Dennis Krüger, die Problematik mit klassischen eSport-Spielen: "Das Produkt ist schwer zu erklären", ordnet er beispielhaft League of Legends ein, "FIFA, das erzähle ich in fünf Minuten, dann weiß der andere komplett Bescheid."

Fast die Hälfte der Bundesliga-Fans guckt eSport

Das Interesse an eSport-Aktivitäten der DFL-Vereine ist allerdings vorhanden und wird in der Erhebung durch eine Befragung von 500 Bundesliga-Fans untermauert. Von diesen spielten 62 Prozent selbst FIFA, 53 Prozent verfolgten Content zu dem Spiel. Zudem schauten 42 Prozent mindestens gelegentlich professionellen eSport aller Couleur, 28 Prozent verorten sich als Gelegenheitskonsumenten. Zwar gaben circa 10 Prozent der Befragten an, noch nie mit eSport in Kontakt gekommen zu sein, das Potenzial des Themas wäre für Bundesliga-Vereine vor dem Hintergrund dieses Interesses dennoch immens.

Stellt sich also die Frage, weshalb dieses Potenzial ungenutzt bleibt, obwohl es beispielsweise die VBL bereits seit 2012 gibt. Auch dazu liefert PwC Antworten: Einerseits gebe es Zugangsbarrieren. 49 Prozent der Befragten gaben an, nicht zu wissen, wo eSport konsumiert werden könne. Zudem äußerten 46 Prozent der Teilnehmer Schwierigkeiten in Sachen Verständnis von Wettbewerbssystemen, während 38 Prozent die Spiele selbst nicht verstünden.

Was die VBL besser machen muss - und damit erreichen kann

Da es für Fußballfans in Sachen FIFA oder EA SPORTS FC 24 kaum am Verständnis liegen kann, zieht PwC einen klaren Schluss und attestiert der VBL "geringe Sichtbarkeit und begrenzte mediale Reichweite". Zu klassisch sei die Übertragungsstrategie an Fußballübertragungen angelehnt. Stattdessen müsse die VBL "ein unterhaltsameres Produkt mit einem größeren Fokus auf Entertainment" anstreben, "das sich an moderner eSport-Kommunikation orientiert". Eine Sichtweise, die Max Brömel, Leiter eSport bei Eintracht Frankfurt, teilt: "Die Virtual Bundesliga muss weiter an ihrem Produkt arbeiten, insbesondere an ihrem medialen Produkt. Es muss mehr auf den eSport angepasst werden."

Wie das gelingen könnte, hat PwC die Teilnehmer gefragt: Häufigere, auch im Free TV zu sehende eSport-Übertragungen zählen in Kreisen von Nicht-Konsumenten zu den am häufigsten genannten Maßnahmen, ebenso kostenlose Live-Events in der näheren Umgebung. Zudem glauben die Teilnehmer, ein breiteres Angebot an Spielen könne den Zugang für Fans erleichtern. Auch wenn dieses wie bereits geschrieben nicht bei allen Vereinen ein akutes Thema ist, zeigen Klubs wie Eintracht Frankfurt oder der FC Schalke 04, dass man etwa mit League of Legends Fans begeistern kann.

Aus Sicht der befragten Vereinsverantwortlichen extrahiert PwC derweil eine wichtige Rolle des zeitlichen Horizonts. Je alltäglicher eSport-Angebote und -Aktivitäten würden, desto leichter werde es zukünftig sein, auch in fußballfremde Titel einzusteigen. Und so könnte die Virtual Bundesliga zum Anstoß werden, der durch eine attraktive, reichweitenstärkere Präsentation die "Brücke zwischen Innovation und Tradition" schlägt.