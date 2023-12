Zu Weihnachten: Große Sportspiele aus 2023 für die kalten Monate

Ihr wollt über die Weihnachtsferien zu Controller oder Maus greifen? Einige große Sportspiele des Jahres 2023 sind kurz vor Weihnachten rabattiert - wir verschaffen euch einen Überblick.

Weihnachten steht kurz bevor und die Angebote sprießen wieder aus dem Boden. Die Videospiellandschaft stellt dabei natürlich keine Ausnahme dar. Einige Sporttitel sind derzeit rabattiert zu bekommen. Wir haben eine Auswahl unserer getesteten Sportspiele zusammengestellt, die euch gerade für die kalte Winterzeit Unterhaltung bieten können.

Ein Herz für EA SPORTS' neueste Fußball-Simulation? EA SPORTS

EA SPORTS FC 24

"Can you love me again?", fragte nicht nur John Newman in seinem gleichnamigen Song, der den ersten großen Ankündigungstrailer zu EA SPORTS FC 24 untermalte. Sondern auch der Entwickler seine Fans, als er mit FC 24 die erste ganz eigene Fußball-Simulation nach der Trennung von der FIFA veröffentlichte.

Unser Gesamttest riet im Fazit vom Kauf zum Vollpreis eher ab. Nun ist der Titel jedoch auf fast die Hälfte reduziert - und dafür schon deutlich leichter zu lieben als für die ursprünglichen 80 Euro.

Ein krönender Abschluss der bisherigen Reihe: der FM24. Sports Interactive

Football Manager 2024

Der "Letzte seiner Art" soll der FM 24 sein, ehe im kommenden Jahr dann die Unity-Engine übernimmt. Auftrumpfen kann er mit frischen Spielervermittlern, Anpassungen für die Standardsituationen und der Möglichkeit, den alten Spielstand zu übernehmen. Doch taugt der neue Football Manager zum krönenden Abschluss der Reihe?

Wir meinen, dass Sports Interactive dieses selbst gesteckte Ziel erfüllt hat. FM-Liebhaber können den tiefgreifenden Änderungen für den kommenden Ableger entspannt entgegenblicken.

Mehr Realismus auf dem virtuellen Court mit NBA 2K24. 2K Games

NBA 2K24

Eine "neue Ära der Authentizität" hatte der Entwickler für NBA 2K24 in Aussicht gestellt. Das Zauberwort lautet ProPLAY, das das Motion Capturing ablöst - und damit die individuellen Bewegungen der einzelnen Basketball-Spieler realitätsgetreu abbilden soll. Kann der Jubiläums-Titel zum 25. Geburtstag der Simulationsreihe damit tatsächlich ganz groß punkten?

Wir haben die "neue Ära der Authentizität" in unserem Gameplay-Test durchaus erkennen können. NBA 2K24 macht Spaß und Lust auf Basketball - jedoch vor allem an den Next-Gen-Konsolen. Im Karrieremodus rückte derweil der sportliche Werdegang wieder in den Vordergrund.

F1 23 bringt den digitalen Asphalt wieder zum Qualmen. EA SPORTS

F1 23

Vom virtuellen Court auf die digitale Rennstrecke: F1 23 ist der inzwischen schon dritte Ableger der Formel-1-Reihe unter der Schirmherrschaft von EA SPORTS. Der Vorgänger hatte vor allem hinsichtlich der Steuerung einige Kritik einstecken müssen. Konnte Entwickler Codemasters dahingehend erfolgreich nachbessern? Und was hat der neue Modus "World" zu bieten?

Unser Test kam zu dem Schluss: eine ganze Menge. Die Steuerung kommt in F1 23 wie gewünscht deutlich präziser daher - Abstriche müssen hingegen in Sachen VR gemacht werden.

So schnell, dass die Strecke glatt verschwimmt: Forza Motorsport. Microsoft Game Studios

Forza Motorsport

Sechs Jahre nach dem letzten Forza Motorsport kam im Oktober 2023 der neueste Teil der Reihe auf den Markt. Mit mehr als 500 Fahrzeugen und 20 Strecken sowie einigen neuen Features will das Rennspiel wieder hinters Lenkrad locken. Als Prunkstück soll dabei der Mehrspielermodus herhalten. Doch wie viel virtuellen Fahrspaß ermöglicht das Gameplay wirklich?

Eingerostet sind die Entwickler in den vergangenen Jahren offenbar nicht, wir haben ein positives Fazit gezogen. Insbesondere Multiplayer-Fans dürften mit Forza Motorsport auf ihre Kosten kommen.

Mit UFC 5 geht es wieder ins digitale Octagon. EA SPORTS

UFC 5

"It's Time" - nach drei Jahren ruft Bruce Buffer seine ikonische Catchphrase in einem neuen Teil der UFC-Reihe aus. Nicht weniger als "das realistischste MMA-Erlebnis, das Fans außerhalb des Octagons haben können", versprach UFC-Präsident Dana White. Wir haben uns allerdings auch angesehen, was UFC 5 eben genau dort zu bieten hat - außerhalb des Octagons.

Und dort kann der Titel nur sehr bedingt überzeugen. Darüber hinaus bringt die neu eingesetzte Frostbite-Engine Fluch und Segen mit sich. Immerhin ist auch UFC 5 derzeit mit einem Rabatt erhältlich.

Kommt mit ganz spezieller Optik daher: Need for Speed Unbound. kicker eSport

Need for Speed Unbound

Mit Need for Speed Unbound wollten EA und Criterion Games noch kurz vor dem Jahreswechsel zu 2023 an die goldenen Zeiten der Serie anknüpfen. Das Rezept? Street Racing im Comic-Gewand. Zumindest stilistisch glänzt der Titel, die Aufmachung verschafft ihm ein Alleinstellungsmerkmal. Doch wie ist um Innovationen beim Tuning und für die Stadt bestellt?

Daran mangelt es dann doch ein wenig. Auch ein paar mehr Anpassungsmöglichkeiten für den Charakter hätten gutgetan. Trotzdem setzte Need for Speed den Aufwärtstrend fort - mit Luft nach oben.