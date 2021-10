Zu viele Spieler in Quarantäne: Zwickaus Heimspiel gegen Havelse abgesagt

Das für Samstag geplante Heimspiel des FSV Zwickau gegen den TSV Havelse ist abgesagt worden. Den Schwänen stehen aufgrund von Corona-Quarantänemaßnahmen nicht genügend Spieler zur Verfügung.

Der FSV Zwickau spielt am Samstag nicht. imago images/Picture Point

Die Absetzung durch die Spielleitung des DFB ist auf Antrag der Zwickauer erfolgt. Beim FSV waren in dieser Woche im Rahmen der PCR-Testungen mehrere positive Befunde auf COVID-19 in der Mannschaft aufgetreten. Darüber hatte der Verein bereits am Donnerstag informiert.

Das zuständige Gesundheitsamt hat eine Quarantäne für die betroffenen Personen sowie weitere Spieler, welche nicht geimpft oder genesen sind und als enge Kontaktpersonen identifiziert wurden, verhängt.

Aufgrund der Teamquarantäne stehen dem FSV aktuell weniger als einsatzberechtigte 16 Spieler zur Verfügung, womit die in Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung verankerte Mindestgrenze unterschritten ist.

Das Heimspiel gegen Schlusslicht Havelse kann somit nicht wie geplant am Samstag (14 Uhr) stattfinden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Bereits vergangene Woche hatte der FSV zwei positiv getestete Spieler gemeldet. Das Spiel bei Waldhof Mannheim fand allerdings trotzdem statt (1:1). Zwickau, momentan Tabellen-13., ist seit fünf Spielen in der 3. Liga ungeschlagen.