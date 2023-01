Zu viele Geburtstage verpasst: Schröck spielt nicht mehr für die Philippinen

Stephan Schröck wird nicht mehr für die Philippinen spielen. Der ehemalige Fürther lief gegen Indonesien am Montag letztmals auf.

"Das ist nach elf Jahren mein letztes Spiel für die Nationalmannschaft", teilte Stephan Schröck im Vorfeld des Spiels der Philippinen gegen Indonesien in der Südostasien-Meisterschaft mit. Der Kapitän der Landesauwahl nannte auch einen speziellen Grund für seinen Schritt. "Ich habe viele Opfer für dieses Team gebracht, das wissen viele nicht", führte der 36-jährige Schweinfurter aus. "Morgen feiert meine Tochter ihren ersten Geburtstag und ich habe bislang alle ersten Geburtstage meiner Kinder verpasst."

Irgendwann sei eine Zeit gekommen, in der man "die Dinge in der eigenen Hand" haben möchte, so Schröck vor seinem letzten Einsatz für die "Azkals". "Es ist ein guter Zeitpunkt, um zurückzutreten und die letzten 90 Minuten zu genießen."

In der Jugend für den DFB

Bundesliga-Aufstieg mit dem Fürther Kleeblatt: Schröck anno 2012. Bongarts/Getty Images

Schröck, Sohn einer Philippinin und eines Deutschen, spielte im U-Bereich für den DFB. 2011 lief er erstmals für das Heimatland seiner Mutter auf und wurde im weiteren Verlauf zweimal Fußballer des Jahres der Philippinen.

2001 war er von seiner Geburtsstadt Schweinfurt aus in die Jugend der SpVgg Greuther Fürth gewechselt, für die er 225 Zweitliga-Partien bestritt und mit der er 2012 Meister im Bundesliga-Unterhaus wurde. Auf Bundesliga-Ebene war Schröck später für Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim aktiv. Mit der Eintracht spielte der offensive Mittelfeldspieler auch in drei Europa-League-Partien mit.

Ein Sieg war Schröck zum Ausstand bei den "Azkals" nicht vergönnt. Zum Abschluss der Gruppenphase, zugleich Endstation für die Philippinen, setzte es gegen die Indonesier eine 1:2-Heimniederlage.