Zu viele Experimente: Seoane muss eine klare Linie finden

Nach dem unnötigen 0:1 bei Club Brügge hadern Spieler wie Verantwortliche mit dem fehlenden Glück. Doch Bayer 04 fehlte weit mehr als nur Fortune.

Aus Brügge berichtet Stephan von Nocks

Natürlich hätte Bayer 04 diese Partie nicht verlieren müssen. Zum einen, weil der einzige Treffer des Spiels sowohl in seiner Entstehung als auch in seiner Vollendung ein vermeidbarer war. Zum anderen, weil dem belgischen Meister am Mittwochabend eine hoch solide, aber keineswegs berauschende Mannschaftsleistung gereicht hatte, um gegen den Vorjahresdritten der Bundesliga nur selten in wirkliche Bedrängnis zu geraten.

Sechste Niederlage im siebten Spiel

Der Patzer von Torhüter Lukas Hradecky, der nach Syllas Kopfball aufs kurze Eck beim Abwehrversuch mit der Kugel ins eigene Tor fiel, stand allerdings symbolisch für die Situation, in der sich Bayer nach nun sechs (!) Niederlagen aus den ersten sieben Pflichtspielen dieser Saison befindet. Der Werksklub findet immer wieder einen neuen Weg, Spiele zu verlieren.

So haderten von Hradecky über Abwehrchef Jonathan Tah und Sechser Robert Andrich ("Ich weiß nicht, wo das Glück hin ist") sowie Geschäftsführer Simon Rolfes alle mit dem fehlenden Fortune. Doch angesichts dieses Gegentors und zweier - zu Recht - nicht anerkannter Leverkusener Abseitstreffer im zweiten Durchgang alles auf den Faktor Pech zu reduzieren, würde die wahren Probleme der Werkself ignorieren.

"Man darf nicht nur auf die Situation gucken, dass Lukas den normal gehalten hätte", mahnte Tah zurecht. Und diese Aussage durfte man nicht nur auf das verlorene Kopfball Duell von Charles Aranguiz mit dem Torschützen sowie die Entstehung des Eckballs beziehen, bei der auf Bayers linker Seite Schienenspieler Mitchel Bakker den Wirkungskreis von Skov Olsens nicht wirklich einschränken konnte.

Spielerische Esprit? Fehlanzeige

Denn viel stärker als ein weiterer Treffer nach einer Standardsituation (schon zuletzt beim 2:3 gegen Freiburg hatte Bayer zwei Tore nach Ecken kassiert) fiel der fehlende spielerische Esprit der Werkself ins Gewicht. Die absolut hochkarätigen Chancen besaß Bayer in Brügge nicht, schon gar nicht gut herausgespielte.

"Da sind wir einen Tick zu ungenau. Wir hatten wieder viele unnötige Ballverluste, der letzte oder vorletzte Pass war nicht genau genug. Dann kommt ein Torschuss heraus, aber keine richtigen Torchancen. Dran müssen wir arbeiten", monierte Andrich. Fakt ist: Bayer 04 zeigte sich in Brügge weit entfernt von den eigenen Ansprüchen, was spielerische Klasse und Kreativität betrifft.

Auch in Brügge begab sich Trainer Gerardo Seoane auf die Suche nach dem richtigen Schlüssel. Der Schweizer probierte im Jan-Breysel-Stadion mal wieder viel aus - zu viel.

Zu viele Systemwechsel

So begann Bayer erstmals im 3-4-3 mit dem frisch verpflichteten Callum Hudson-Odoi als halblinke hängende Spitze. Zur Halbzeit stellte Seoane dann auf das eigentlich von ihm favorisierte 4-2-3-1 um, in dem der englische Nationalspieler erst als Zehner fungierte, um später nach der Hereinnahme von Adam Hlozek auf den linken Flügel zu rücken, für den er eigentlich verpflichtet wurde.

Nach seinem 30-Minuten-Debüt gegen Freiburg hat der Außenstürmer in nicht einmal zwei Stunden Spielzeit für Bayer 04 drei verschiedene Positionen in zwei unterschiedlichen Systemen ausfüllen müssen. Es gibt einfachere Voraussetzungen, um sich in einem neuen Team zurechtzufinden.

Wie der insgesamt enttäuschende Hudson-Odoi wanderte auch Jeremie Frimpong während der 90 Minuten über drei Positionen: erst rechter Schienenspieler, dann Rechtsaußen und schließlich rechter Verteidiger.

Den schnellen Offensivverteidiger zwischenzeitlich von seinem kongenialen Vordermann Moussa Diaby zu entkoppeln, spielte dem Club Brügge in die Karten, dessen Trainer Carl Hoefkens den linken Schienenspieler Bjorn Meijer wegen Frimpongs Offensivstärke diesmal deutlich tiefer positioniert hatte, um den Niederländer auszubremsen.

So beraubte Seoane Bayer seiner zuletzt mit Abstand stärksten Offensivwaffe. Es herrscht viel zu große Unruhe in Bayers ständig wechselnden Systemen, die bei der Wederherstellung der so dringend benötigten Automatismen in der Offensive wenig hilfreich erscheinen.

Rolfes lobt, aber: Seoane muss eine klare Linie finden

Seoane muss jetzt schnellstens eine klare Linie finden, seiner Mannschaft eine einfache Lösung anbieten, die aber auch dem Charakter des grundsätzlich auf variablen Offensivfußball ausgerichteten Kaders gerecht werden muss. Eine dauerhafte Rückkehr zum 4-2-3-1 ist naheliegend nach den jüngsten Versuchen mit einer Dreierkette in Mainz, gegen Freiburg und in Brügge, um jeweils die Formation des Gegners zu spiegeln.

In Berlin bietet sich die Rückkehr zum "Bayer-System" an. Zum einen, weil die Hertha zuletzt selbst im 4-3-3- auflief. Zum anderen, weil sich im 4-2-3-1 die bewährte Pärchenbildung auf dem rechten Flügel mit Frimpong und Diaby wiedererstellen lässt und auch Hudson-Odoi auf seiner besten Position als Flügelstürmer spielen kann.

Dass Rolfes den Trainer dafür lobt, dass dieser in Brügge zur Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen habe, ist die eine Seite der Medaille. Dass Seoanes Ansatz zuvor nicht Griff, ist die andere. Der Druck auf den 43-Jährigen jedenfalls steigt enorm.

Erst das Pokal-Aus beim Drittligisten Elversberg, dann vier Niederlagen in den ersten fünf Bundesligaspielen und nun auch noch der Fehlstart in die Champions League beim vermeintlich schwächsten Team der Gruppe - Bayer 04 droht schon früh all seine hochgesteckten Ziele aus den Augen zu verlieren.

Nein, absolut nicht. Rolfes Vertrauen

Zweifel an Seoane verneinte Rolfes in den Katakomben des Jan-Breysel-Stadions aber genauso wie die Frage, ob Bayer jetzt das Vertrauen in und die Geduld mit dem Trainer verlieren könnte. Rolfes' eindeutiges Statement: "Nein, absolut nicht."

Bei weiteren so ernüchternden Auftritten wie beim Club Brügge, der alles andere als einen Spitzenklub auf diesem Niveau darstellt, stellt sich allerdings nur die Frage, wie lange dieses Bekenntnis noch gilt.