"Zu viele einfache Fehler": Erlangen kassiert dritte Pleite in Folge

Der HC Erlangen unterlag dem VfL Gummersbach am Ostersonntag (31. März) mit 31:34. HCE-Rückraumspieler Lutz Heiny ärgerte sich danach über die Fehler seines Teams. Für Erlangen was es die dritte Pleite in Folge.

In der ersten Spielhälfte gestaltete sich die Partie über weite Strecken ausgeglichen, ehe die Gummersbacher die Spielkontrolle übernahmen und sich Anfang des zweiten Durchgangs langsam absetzten. Der Auswärtssieg in Erlangen war der 14. Erfolg der Gummersbacher in der laufenden Spielzeit.

Mit 30:22 Punkten klettert der VfL nach der Niederlage der TSV Hannover-Burgdorf bei der SG Flensburg-Handewitt aufgrund der besseren Tordifferenz auf Position sechs in der Tabelle. Der HCE dagegen bleibt nach der dritten Niederlage in Folge als Tabellen-15. im unteren Tabellendrittel stecken. Das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz (der Bergische HC hat noch ein Spiel in der Hinterhand).

„Kurz vor der Halbzeit fangen wir an zu viele einfache Fehler zu machen und laden Gummersbach ein. Wir haben hinten die Bälle gewonnen, aber sie dann leider vorne zu oft weggeworfen", sagte Erlangens Lutz Heiny am Dyn-Mikrofon. Er resümierte: "Gummersbach hat heute sehr diszipliniert gespielt. Am Ende machen wir zu viele Fehler, um eine Mannschaft wie Gummersbach zu schlagen".