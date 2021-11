Zu viele Corona-Fälle: Zwei Islanders-Spiele abgesagt

In der NHL muss ein weiteres Team wegen zu vieler COVID19-Fälle pausieren. Bis mindestens Dienstag finden keine Partien mit Beteiligung der New York Islanders statt, teilte die Liga am Samstag mit. Grund sei ein weiterer Spieler auf der Corona-Liste und bis zu acht Spieler, die deswegen nicht zur Verfügung stünden.

Schwere Zeiten für die Islanders, hier Oliver Wahlstrom. picture alliance