Zu viele Bugs: Größte F1-Liga in F1 22 vorzeitig beendet

Zu viele Bugs im Spiel? Weil sich die reguläre Version des Spiels F1 22 derzeit massiv von der eSport-Version unterscheidet, musste eine der größten F1-eSport-Ligen ihren Betrieb jetzt vorzeitig einstellen.

Eigentlich sollten zehn Runden in einer der größten F1-eSport-Ligen abseits der Formula 1 eSports Pro Series ausgefahren werden. Doch die Top-Liga auf dem PC der Premier Sim Gaming Leagues (PSGL) wird vorzeitig eingestellt.

Grund dafür ist die eSport-Version des Spiels F1 22. Die haben Pro-Sim-Racer der Liga gerade erst und kurz vor dem Start der Formel 1-eigenen Pro Series erhalten. Nun sei die Diskrepanz zur alten Version einfach zu groß so der Veranstalter Connor McDonagh: "Die Fahrer wollen verständlicherweise nicht zwischen zwei Versionen wechseln, um an den ausstehenden zwei Rennen teilnehmen zu können."

Statement des PSGL-Verantwortlichen Connor McDonagh. PSGL

Bugs besiegen PSGL

Bereits 2021 musste die Liga aus demselben Grund ihren Betrieb vorzeitig einstellen. Die betroffenen Sim-Racer erhalten in Vorbereitung auf die offizielle virtuelle F1-Saison eine Version von F1 22, in der viele Fehler des Spiels bereits beseitigt wurden, damit die Fahrer entsprechend trainieren können. Sie müssten sich demnach für die PSGL immer wieder auf eine veraltete Plattform umstellen.

Während der aktuellen PSGL-Saison wurden beispielsweise keine Einführungsrunden mehr gefahren, weil ein technischer Fehler das exakte Aufwärmen der Reifen in der Standard-Version verhindert.

Dieser und weitere Fehler befinden sich bei Codemasters und EA SPORTS auch für die reguläre Version zur Beseitigung in Arbeit. Die verbesserte Variante soll aber erst zum Start der F1 Pro Series im September veröffentlicht werden. "Es ist enorm frustrierend, dass unsere Saison einmal mehr durch Umstände ruiniert wurde, die außerhalb unserer Kontrolle liegen", so McDonagh weiter.

Lucas Blakeley in bestechender Frühform

Ein hohes Niveau war in der PSGL dennoch zu verzeichnen. Mit Jarno Opmeer, Frederik Rasmussen und dem von Aston Martin zu McLaren gewechselten Lukas Blakeley fuhren die ersten Drei der abgelaufenen F1 Pro Series in der Liga um den Sieg. Letzterer zeigte sich in den vergangenen acht Runden in bestechender Frühform.

Mit 84 Punkten schloss der Sebastian-Vettel-Bezwinger die abgebrochene Saison auf Platz eins vor Teamkollege Bardia Boroman und dem Doppelweltmeister Opmeer ab. Veranstalter McDonagh dankt derweil allen Zuschauenden für eine weitere Rekordsaison.

Spannend wird in der F1 eSport Series zu sehen sein, ob der Schotte auch in der verbesserten Version des Spiels die zwei Jahre Jarno-Opmeer-Dominanz durchbrechen kann. Anspruch auf die Team-Championship scheint mit dem guten Ergebnis in der PSGL demnach auch McLaren zu stellen.