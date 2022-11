Zu viele Aussetzer bei St. Pauli: Symptome eines Absteigers

Der FC St. Pauli ist nach der Niederlage in Düsseldorf im Keller des 2. Bundesliga angekommen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand.

Eines ist Timo Schultz ganz wichtig. "Ich kann es nicht mehr hören, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben." Weil St. Pauli selbst die guten Vorträge in dieser bislang so missratenen Spielzeit nicht gewinnt. Und zu viele schlechte produziert. Das 0:1 in Düsseldorf war eine Mixtur aus beidem. Und führt immer tiefer in den Abstiegskampf.

Schultz' Elf war beim Aufstiegsanwärter tatsächlich keineswegs die schlechtere. Aber sie verhielt sich in einzelnen Situationen schlecht. Und weil dies immer wieder auftritt, sagt dies eben doch etwas über die Qualität aus, die fast alle Protagonisten in der vergangenen Woche noch als zu groß eingestuft hatten, als dass der Vorjahres-Fünfte in den Abstiegskampf stürzen könnte.

St. Pauli im Abstiegskampf angekommen

Spätestens seit diesem Wochenende und dem Aufschlag auf Platz 16 ist St. Pauli mittendrin. Und weist Symptome eines Absteigers auf. Es fehlt durch die Ausfälle in der Abwehr hinten an Quantität, aber eben auch an Qualität. Die garantiert seit seinem Comeback nach Fingerbruch auch Nikola Vasilj nicht. Der Keeper verschuldete in Düsseldorf das entscheidende Gegentor und sorgt wie zuvor sein Platzhalter Dennis Smarsch nicht dafür, dass von dieser zentralen Position Stabilität ausgeht.

Der Platzverweis von Betim Faziliji wegen eines Kopfstoßes passt ebenfalls ins Bild und steht symptomatisch für so Vieles. Dafür, dass die Nerven blank liegen und auch dafür, dass die Personalpolitik nicht aufgeht. Der 23-jährige Kosovare war mit großen Erwartungen vom FC St. Gallen verpflichtet worden, hat diese bislang kaum erfüllen können und war nun durch die langfristigen Ausfälle von David Nemeth und Jakov Medic und die Einführung einer Dreierkette in die Startelf gerutscht. Nun katapultierte er sich selbst ins Abseits und die Transfers des Sportchefs einmal mehr in den Mittelpunkt der Diskussionen.

Nur ein Neuling ist Stammspieler

Andreas Bornemann war in den zurückliegenden Transferperioden maßgeblich dafür verantwortlich, dass St. Pauli gegenüber den Vorjahren erheblich Substanz aufgebaut hat - im zurückliegenden Sommer ist ihm dies nicht gelungen: Mit Ausnahme von Rechtsverteidiger Manolis Saliakas ist kein Neuling Stammspieler, die neuen Angreifer David Otto und Johannes Eggestein treffen zu selten. Fazlijis Aussetzer ist selbstredend nicht dem Chef-Einkäufer anzulasten, Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker ist er dennoch.

Dass St. Pauli in der Winterpause jedoch nicht nur die Personalpolitik aufarbeiten muss, sondern auch handfeste fußballerische Probleme hat, die ursächlich für Platz 16 sind, liegt auf der Hand. "Wir probieren einiges aus, haben Formationen geändert", sagt Leart Paqarada und beendet den Satz nicht folgerichtig: Gefruchtet hat bislang nichts.