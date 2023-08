Zu viele Anfragen: Union-Fans bringen Ticket-Verkauf zum Erliegen

Noch wissen die Berliner gar nicht, mit wem sie es in der Champions League zu tun bekommen. Das Interesse ist dennoch riesig, so ging zum Start des Ticketverkaufs für die Königsklasse erst mal gar nichts.

"Rien ne vas plus", nichts geht mehr - so sah es am Donnerstag auf der Website von Union Berlin aus. Der Grund: Zum Start des Ticketverkaufs für die Champions-League-Heimspiele gab es einen dermaßen großen Andrang, dass der zu einer Überlastung des Servers führte - das Portal ging folglich in die Knie.

Zwischenzeitlich hätten die Zugriffe auf den Online-Ticketshop die aktuelle Mitgliederzahl des Vereins um mehrere Zehntausend überschritten, heißt es in einer Klubmitteilung. Zahlreiche Union-Fans hätten versucht, "den Ticketshop mit verschiedenen Geräten gleichzeitig zu erreichen. Diese Last konnten die Server des Ticketdienstleisters nicht bewältigen".

Kurzfristig hätten sie daher "zusätzliche Sicherungsmaßnahmen für den Shop ergriffen, um die Zahl der gleichzeitigen Zugriffe zu beschränken und eine vollständige Abwicklung aktiver Verkaufsvorgänge zu gewährleisten", schrieben die Eisernen weiter. Dies würde aber dazu führen, dass "aktuell leider auf zahlreichen Endgeräten Fehlermeldungen angezeigt" werden. An einer Lösung des Problems würde gearbeitet.

Dauerkarten für CL-Heimspiele bereits vergriffen

Die insgesamt 27.225 Dauerkarten für alle drei Heimspiele wurden dennoch an den Mann respektive die Frau gebracht - insgesamt wurden die Tickets dem Klub zufolge von 15.150 Käufern erworben. Die erste Verkaufsphase läuft noch bis Mittwoch, den 23. August. In dieser haben Union-Mitglieder exklusiven Zugriff auf die Karten und können für bis zu drei weitere Personen Karten kaufen.

Zum ersten Mal in der Klubgeschichte treten die Köpenicker in der Champions League an, am 31. August werden die Unioner dann auch erfahren, gegen wen es genau gehen wird, dann ist die Auslosung der Gruppenphase anberaumt (18 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Berliner werden ihre CL-Heimspiele aber nicht im heimischen Stadion an der Alten Försterei austragen, sondern im Olympiastadion.