Zu viel Schnee und Corona: Turbulenzen beim Giro

Der Giro d'Italia kämpft bei seiner 106. Ausgabe mit miesem Wetter und Corona. Nach dem Aus von Topfavorit Remco Evenepoel hat es jetzt weitere Teammitglieder des Belgiers erwischt.

Schon bevor der Giro los ging, hatte Corona beim Team von Primoz Roglic für Ausfälle gesorgt. Am Sonntag dann der große Rückschlag für Evenepoel, der in Rosa fahrend, seinen Rückzug bekanntgeben musste - kurz nachdem er noch das Einzelzeitfahren gewonnen hat.

Am Mittwochmorgen teilte sein Team Soudal-QuickStep mit, dass auch Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke und Mattia Cattaneo positiv auf das Coronavirus getestet wurden und das Rennen verlassen werden.

"Nach dem positiven Befund von Remco am Sonntagabend hatten wir zwei weitere Fahrer, die sich am Montagmorgen unwohl fühlten, deren Antigentests jedoch negativ waren. Daher wurde bei den sieben verbliebenen Fahrern ein PCR-Test durchgeführt, dessen Ergebnisse zeigten, dass die vier Jungs positiv waren. Wir werden die drei Fahrer und das Personal, die noch im Rennen sind, weiter beobachten und unser Testprotokoll anwenden", wurde Teamarzt Toon Cruyt in einer kurzen Mitteilung zitiert.

Auch das Team Corratec-Selle Italia vermeldete einen coronabedingten Ausfall. Der Test des Italieners Stefano Gandin fiel positiv aus. Vom Team AG2R musste der Italiener Andrea Vendrame mit Covid-19 aufgeben. Insgesamt verließen bereits 14 Fahrer aufgrund von Covid-Erkrankungen den Giro. Bereits am Montag hatten die Organisatoren die Maskenpflicht beim Giro wieder eingeführt.

Schnee macht Streckenänderung nötig

Neben dem Virus macht den Fahrern derzeit auch das kalte und nasse Wetter in Italien zu schaffen. Am Dienstag regnete es fast während der gesamten 10. Etappe. Bora-Hansgrohe verlor bei teilwiese nur vier Grad Lennard Kämnas Co-Kapitän Alexandr Vlasov.

Zudem teilten die Renn-Organisatoren mit, dass der Große St. Bernhard, ein Pass auf 2469 m Höhe, von zu viel Schnee bedeckt sei. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die auf der 13. Etappe am Freitag vorgesehene Überfahrt wurde daher gestrichen, das Peloton werde stattdessen durch den 600 m tiefer gelegenen Tunnel zum Zielort Crans Montana in der Schweiz fahren.



Neuer "Cima Coppi", also höchster Punkt der diesjährigen Italien-Rundfahrt, ist demnach der Tre Cime di Lavaredo. Dort endet am 26. Mai die 19. Etappe nach 183 km von Longarone mit einer Bergankunft auf 2304 m Höhe.