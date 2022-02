Zu viel Druck? Allegri über Vlahovic: "Ich muss ihn schützen"

Dusan Vlahovic ist für teures Geld als Hoffnungsträger zu Juventus gekommen - und wird laut Trainer Massimiliano Allegri Zeit bekommen, um sich bei diesem Klub zu etablieren. Dass das in den italienischen Gazetten, die gerade Turin stets voll im Blickfeld haben, nicht leicht ist, weiß der Coach aber auch.

Juventus hat in diesem Winter mit der teuren Verpflichtung von Dusan Vlahovic (für 70 Millionen aus Florenz geholt) ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und sich im Sturm zukunftsträchtig aufgestellt.

Doch natürlich soll der talentierte serbische Nationalspieler der Alten Dame auch in der Aktualität weiterhelfen - in der Meisterschaft, wo immerhin wieder die Champions-League-Qualifikation in den Fokus gerückt ist, in der Coppa Italia und in der Königsklasse. Dort kommt es für die Turiner an diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Hinspiel im Achtelfinale beim FC Villarreal, dem amtierenden Europa-League-Sieger.

Vlahovic seit zwei Spielen ohne Tor

Doch genau die Aktualität passt in den letzten beiden Spielen (1:1 in Bergamo, 1:1 im Derby gegen Torino) nicht mehr. Für ganz Juve und auch für Vlahovic selbst. Hatte der Angreifer in seinen ersten beiden Einsätzen für die Bianconeri noch diekt getroffen (2:0 gegen Hellas in der Serie A, 2:1 gegen Sassuolo im Coppa-Viertelfinale), war der Abzug zuletzt etwas blockiert - inklusive Auswechslung zuletzt.

Er hat nun das erste Mal eine Zeitungsseite darüber lesen müssen, warum er nicht getroffen hat. Max Allegri über Stürmer Dusan Vlahovic

Alles nichts, wo es direkt ein Fass aufzumachen gilt. Aber doch etwas, was an Juve-Coach Massimiliano "Max" Allegri herangetragen wurde nun bei der Pressekonferenz vor dem Villarreal-Spiel - und was dieser auch umfassend kommentierte. "Vor 20 Tagen waren wir dasselbe Team wie jetzt", so der Trainer eingangs, der damit meinte, dass jetzt wegen zweier Remis nicht alles schlecht sei. Und dass auch Vlahovic mit zwei torlosen Partien nicht in einer Krise stecke.

"Vlahovic macht nun sein Champions-League-Debüt - und den ganzen Druck können wir ihm nicht nehmen", sagte Allegri. "Er muss aber von uns geschützt werden, ich muss ihn schützen. So wie ich das schon bei so vielen Spielern gemacht habe. Es geht nun für ihn nicht mehr nur um technische, fußballerische Fragen. Es geht auch um Psychologisches."

Was der Juventus-Coach damit meinte? Den medialen Druck, den es ab sofort für seinen Schützling beim italienischen Rekordmeister auszuhalten gilt: "Er hat nun das erste Mal in seinem Leben eine komplette Zeitungsseite darüber lesen müssen, warum er nicht getroffen hat." Und ob das stimme oder nicht, das müsse ein jeder in diesem Business in diesen modernen Zeiten aushalten, eben auch Vlahovic.