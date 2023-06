Die deutsche U-21-Nationalmannschaft ist bereits in der Gruppenphase der Europameisterschaft ausgeschieden, weil Widerstände und Rückschläge zusammenkamen - aber nicht nur. Ein Kommentar von kicker-Reporter Tim Lüddecke.

Josha Vagnoman saß auf dem Boden, er musste ausgewechselt werden - nach 14 Minuten. Dass die deutsche U-21-Nationalmannschaft zu diesem Zeitpunkt des dritten Gruppenspiels bei der Europameisterschaft bereits mit 0:1 in Rückstand lag, passte da nur zu gut in jenes Bild, das die DFB-Auswahl auch an ihrem letzten Tag im Turnier abgab. Die Widrigkeiten zogen sich durch, von Anfang bis Ende, vom 1:1-Unentschieden zum Start gegen Israel bis zur 0:2-Niederlage beim Ausscheiden - das übrigens auch Youssoufa Moukoko aufgrund seiner Oberschenkelprobleme nicht auf dem Platz miterlebte; er stand gar nicht erst auf dem Spielberichtsbogen.

Der deutsche Kader war in den letzten Wochen zunehmend zusammengeschrumpft, im Trainingslager mussten Ansgar Knauff, Jordan Beyer und Jan Thielmann für das Turnier in Georgien und Rumänien absagen, zuvor schon galt es die Ausfälle von Armel Bella Kotchap, Felix Nmecha, Jonathan Burkhardt, Noah Katterbach und Karim Adeyemi zu verkraften. Malick Thiaw wurde zusätzlich zur A-Nationalmannschaft berufen, fehlte ebenfalls.

Der unverkennbare Unterschied zur europäischen Klasse

Diese Liste wurde vielfach erwähnt, darf eigentlich keine Ausrede sein, liefert aber doch eine Erklärung - und sie war zu lang. Der deutschen Mannschaft fehlte es nicht nur an Substanz, sondern insbesondere an Qualität in der Spitze. Deutlicher als beim chancenlosen 0:2 am Mittwochabend gegen England hätte diese Erkenntnis nicht ausfallen können. Die Briten waren selbst mit einer vermeintlichen B-Elf in jeglicher Hinsicht überlegen, gerade in Sachen Spieltempo und den Eins-gegen-eins-Duellen.

Selbst als der Gegner relativ früh in dieser vorentschiedenen Partie zwei Gänge rausnahm, war die völlig verunsicherte DFB-Elf lediglich um Stabilität und damit Schadensbegrenzung bemüht, anstatt noch einmal die Chance auf ein Weiterkommen zu suchen - das so erstmals seit 2013 vollkommen verdient verfehlt wurde. Der Unterschied zu einer Mannschaft von europäischer Klasse war an diesem Abend für jeden einzelnen der 9587 Stadiongänger in Batumi unverkennbar.

Niemand scheint eine Antwort zu haben

Dieses völlig lethargische Auftreten der U 21 war ein weiterer Hinweis, dass der deutsche Fußball womöglich den Anschluss an derlei Spitzennationen zu verlieren droht. Die Parallelen zum A-Team sind frappierend, die fehlenden "drei, vier, fünf Prozent", die DFB-Sportdirektor Rudi Völler dieser Tage vor Ort in Georgien bei beiden Mannschaften ausgemacht hatte, werfen die drängende Frage auf, warum es denn wirklich an dieser letzten Konsequenz und der Entschlossenheit krankt. Antworten darauf scheint bislang niemand zu haben.

Neben den personellen Erschwernissen stand indes auch der Rest der U-21-EM unter keinem guten Stern für den DFB. Die zwei verschossenen Strafstöße beim Auftaktspiel gegen zehn verbliebene Israelis zeigten sicherlich ihre sportliche Wirkung, wenngleich die Begleitumstände im Anschluss daran noch weitaus tragischer waren, als die Fehlschützen Moukoko und Jessic Ngankam rassistisch angefeindet wurden. Auch diese von Moukoko in der Mixed Zone öffentlich gemachten Vorkommnisse kosteten den deutschen Tross als Ganzem an Kraft; der Folgetag stand berechtigterweise allein in diesem Zeichen.

Selbst der reklamierte Teamgeist schwand

Und dann war da noch das zweite Gruppenspiel gegen Tschechien, als die Elf von Antonio Di Salvo zunächst eine Halbzeit lang ebenfalls kaum fußballerisch stattfand, 0:1 zurücklag, dann jedoch drauf und dran war, die Partie zu drehen - und eine so dringend benötigte Reaktion zu zeigen. Stattdessen traf der Gegner per abgefälschtem Schuss zum glücklichen 2:1-Sieg.

In Summe war all das, die Widerstände und die Rückschläge, letztlich wohl zu viel für das deutsche Nachwuchs-Ensemble, als dessen großer Trumpf einmal mehr der außergewöhnliche Teamgeist reklamiert wurde. Ein solcher ist allerdings immer auch von begünstigenden Umständen abhängig, sprich: sportlichem Erfolg. Dass dieser in Georgien nun völlig ausblieb, ließ selbst diesen Zusammenhalt merklich schwinden.