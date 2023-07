"Zu unseriösen Geschäften gehört auch immer ein Verein"

Spielerberater gegen FIFA - der juristische Kampf läuft. Einen ersten Punktsieg für die Agenten errang der Deutsche Ralf Bockstedte kürzlich mit einer einstweiligen Verfügung vor dem Landgericht Dortmund gegen die neuen Vermittlerregeln des Weltverbandes (FFAR). Im kicker erklärt er, was ihn am Vorgehen der FIFA ärgert.

"Am meisten stört mich, dass die FIFA kartellrechtswidrig eine Machtposition auszuspielen versucht, durch die die Vermittler immer weiter aus dem System herausgedrängt werden", sagt der Rechtsanwalt im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Zudem sieht Bockstedte den Ruf der Berater zu Unrecht in den Schmutz gezogen: "In jeder Branche gibt es eben Seriöse und Unseriöse. Spielervermittler kommen im gesellschaftlichen Ansehen noch hinter Versicherungsmaklern und Gebrauchtwagenhändlern (lacht, d. Red.), ohne despektierlich sein zu wollen. Zu unseriösen Geschäften gehört auch immer eine Gegenseite, also ein Verein."

Wir müssen davon wegkommen, nur die Summe zu sehen. Ralf Bockstedte

Der 51-Jährige sieht zudem die hohen Provisionen, die bei Transfers und Vertragsverlängerungen fällig werden, als gerechtfertigt an: "Nehmen Sie ein Beispiel: Ich verdiene einen sechsstelligen Betrag. Damit muss ich aber auch meine Mitarbeiter finanzieren, Steuern bezahlen und selbst das ganze Jahr davon leben. Wir müssen davon wegkommen, nur die Summe zu sehen. Ich wehre mich einfach dagegen, dass Spielervermittler per se als unseriös dargestellt werden. Natürlich ist im Geschäft viel Geld, aber auch die Vereinsvertreter und die Spieler verdienen ja sehr viel."

Provisionsobergrenzen für Spielervermittler

An ein Einlenken der FIFA im Streit um die FFAR glaubt er nicht. Der Weltverband hatte die Regularien, die unter anderem prozentuale Provisionsobergrenzen für Spielervermittler vorsehen, im Dezember 2022 verabschiedet und Anfang 2023 teils in Kraft gesetzt. In Deutschland war Bockstedte gemeinsam mit dem Berater Michael Frank vor dem LG Dortmund mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung erfolgreich. Das Hauptsacheverfahren steht noch aus.

Die Klage einer anderen Agentur hatte das Landgericht Mainz an den Europäischen Gerichtshof EuGH verwiesen. Das oberste Rechtssprechungsorgan der Europäischen Union EU befasst sich zudem mit einer Klage der Agentur Rogon und deren Mitbegründer Roger Wittmann gegen die alten Vermittlerregeln, nachdem der Bundesgerichtshof BGH die Sache der Behörde in Luxemburg vorgelegt hatte.

