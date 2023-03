Zu starker Nebel: Frauen-Sprint in Oslo vertagt

Der Sprint der Frauen beim Weltcup-Finale in Oslo ist am Freitagnachmittag wegen schlechter Sichtverhältnisse kurzfristig abgesagt worden. Das Rennen soll bereits am Samstag nachgeholt werden, ein Wettkampf wird dafür gestrichen.

Dichter Nebel am Holmenkollen hat den Frauen-Sprint beim Biathlon-Saisonfinale in Oslo verhindert. Die Wettkampfjury des Weltverbandes IBU entschied sich am Freitag nach einer 30-minütigen Verschiebung schließlich zur Absage des Rennens über 7,5 Kilometer und verschob den Start um einen Tag auf Samstag. Eine neue Anfangszeit stand zunächst noch nicht fest. Dafür wird die für Samstag geplante Frauen-Verfolgung komplett gestrichen, zum Abschluss der Saison soll am Sonntag ein Massenstart stattfinden.

"Die Mädels haben nichts gesehen, und auch die Schießtrainer haben nichts gesehen. Das war einfach unmöglich und deswegen war es auch die richtige Entscheidung", sagte der deutsche Frauentrainer Kristian Mehringer der ARD. Dass bei kaum vorhandener Sicht kein fairer Wettkampf möglich gewesen wäre, bestätigte auch Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband: "Es ging in erster Linie um die Sicht am Schießstand. Das wäre ein Glücksspiel geworden."

Herrmann-Wicks Abschiedstournee verkürzt sich

Für Deutschlands derzeit erfolgreichste Biathletin Denise Herrmann-Wick, die am Dienstag ihr Karriereende verkündet hatte, stehen bei ihrer Abschiedsvorstellung damit nurmehr zwei statt der geplanten drei Rennen am Holmenkollen auf dem Programm. Wenn das Wetter am Samstag wie angekündigt mitspielt, kann sich die 34-Jährige zum Abschluss ihrer erfolgreichen Zeit als Skijägerin noch eine kleine Kristallkugel sichern: Mit 310 Punkten auf dem Konto führt die Sächsin den Sprint-Weltcup an. Auf den weiteren Plätzen folgen die Italienerin Dorothea Wierer (296) sowie Elvira Öberg (Schweden/263).

Herrmann-Wick, die ihre erste Olympiamedaille 2014 noch im Langlauf gewonnen hatte, wechselte im Jahr 2016 zum Biathlon und feierte fortan zahlreiche Erfolge - etwa bei den Olympischen Spielen in Peking im vergangenen Jahr, als sie im Einzel Gold holte. Bei der Heim-WM in Oberhof vor wenigen Wochen sicherte sich die 34-Jährige den Weltmeistertitel im Sprint.