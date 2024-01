Zu schlechtes Wetter: Männer-Sprint in Oberhof wird verschoben

Das Wetter macht den Veranstaltern beim Biathlon-Weltcup in Oberhof einen ersten Strich durch die Rechnung. Am Donnerstag findet kein Wettbewerb statt.

Unwirtliche Bedingungen: Oberhof am Dienstag. IMAGO/CTK Photo

Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird der für Donnerstag vorgesehene Sprint der Männer auf den Freitag verschoben. Die restlichen Wettkämpfe in Oberhof sollen wie geplant stattfinden.

Zu Wochenbeginn hatten die Veranstalter mitgeteilt, dass trotz des angekündigten Dauerregens die Austragung des Weltcups generell nicht gefährdet sei. Um die Strecken am Grenzadler zu schonen, wurden allerdings Anpassungen beim Training vorgenommen. Die Loipen in der Arena wurden bereits zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester mit Schnee belegt. Für erforderliche Nachbelegungen sind genügend Schneereserven vorhanden.

Am Freitag werden nun beide Sprints durchgeführt, am Samstag sollen die beiden Verfolger stattfinden, am Sonntag dann zum Abschluss die beiden Staffeln.

Anschließend zieht der Biathlon-Tross ins oberbayerische Ruhpolding weiter.