"Zu schlampig, zu passiv, zu nervös, zu unpräzise"

Ein Mal mehr musste sich die TSG gegen den BVB geschlagen geben, diesmal aber war der Leistungsunterschied viel größer als das Ergebnis.

Gleich zweimal hatten die Kraichgauer in der Vorsaison mit 2:3 gegen Dortmund verloren, und diese Resultate spiegelten Duelle auf Augenhöhe wider, die durchaus auch anders hätten ausgehen können. Gerade bei der Hoffenheimer Heimniederlage hatten sich selbst die Gäste nachher über ihre üppige Ausbeute gewundert. Auch am Freitagabend hatte die TSG am Ende ein Tor weniger geschossen als der Gegner, das Leistungslevel lag diesmal aber viel weiter auseinander, als das Ergebnis vorgaukelt.

Breitenreiter benennt die Defizite

"Dortmund ist heute der gerechte Gewinner", bilanzierte deswegen unwidersprochen TSG-Coach André Breitenreiter, da gab es keine zwei Meinungen. Bei der Ursachenforschung sparten die Hoffenheimer dann auch nicht mit Selbstkritik. Vor allem nach einer schwachen ersten Halbzeit. "Wir waren viel zu passiv im Spiel gegen den Ball, haben die Zweikämpfe nicht so angenommen und vor allem waren wir in Ballbesitz unruhig mit fehlender Präzision", so Breitenreiter, "wir haben einfache Bälle verloren und die nötige Präzision vermissen lassen wir können das eigentlich viel besser spielen. So haben wir dem BVB extrem in die Karten gespielt mit einfachen Ballverlusten."

Auch Kapitän Oliver Baumann, der seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden lange noch auf einen Lucky Punch hoffen ließ, wurde deutlich: "In der ersten Hälfte haben wir zu viel verschenkt. Wir haben Glück, dass es nur 0:1 steht." Merkwürdig fahrig wirkten die Aktionen der Gäste, die die so wichtigen Ballbesitzphasen viel zu häufig überhastet, mit ungenauen Zuspielen oder unkonzentrierten Verarbeitungen ohne Not frühzeitig wieder beendeten. Gerade das zuletzt starke Zentrum fand nicht in den gewohnten Spielfluss. Also zog Breitenreiter zur Pause die Konsequenzen und nahm die fehlerhaften Christoph Baumgartner und Dennis Geiger vom Feld und brachte mit Sebastian Rudy und dem jungen Muhammed Damar wieder mehr Passsicherheit ins Spiel.

"Wir hatten im letzten Drittel zu viele Ballverluste, dadurch hatte der BVB viele Räume. Deshalb war es schwer für uns, einen Zugriff zu kriegen. Wir waren zu schlampig im Passspiel und haben die Räume nicht so gut bespielt, wie wir es zuletzt gemacht haben", analysierte hinterher der eingewechselte Rudy, "ich glaube aber trotzdem, dass wir - vor allem in der zweiten Hälfte - kein schlechtes Spiel gemacht haben. Wir haben aber in der Offensive zu ungenau gespielt."

Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass wir eine gute Saison spielen können. André Breitenreiter

Wohl auch wegen der unüberhörbaren Selbstkritik beließ es Breitenreiter mit moderater Kritik. "In der Halbzeit musste ich nicht laut sein, weil es die Jungs nicht verdient gehabt hätten, nach einem fantastischen Saisonstart und einer fleißigen Trainingsarbeit", verriet der 48-Jährige, "das gehört zu einem Prozess dazu. Trotzdem muss man daraus lernen, wir haben in der 2. Halbzeit vieles besser gemacht, hatten aber auch im letzten Pass nicht die nötige Präzision, um große Torchancen zu erspielen. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass wir eine gute Saison spielen können. Wir müssen aus einem Spiel wie heute lernen und es beim nächsten Mal besser machen." Um dann dem BVB wieder auf Augenhöhe zu begegnen, welches Resultat auch immer dabei herauskommt