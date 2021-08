"Zu schläfrig": Würzburg enttäuscht auf ganzer Linie

Die Würzburger Kickers stehen auch nach dem fünften Saisonspiel ohne Sieg da. Am Mittwochabend verloren die Rothosen bei der Reserve des SC Freiburg durch ein spätes Gegentor 0:1 - hinterher fand Trainer Torsten Ziegner klare Worte.

Freiburger Freud und Würzburger Leid: SC-Torwart Noah Atubolu jubelt, Alexander Lungwitz (stehend in Schwarz) schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. imago images

Die Mängelliste war lang, sehr lang. Sie reichte von fehlender Präsenz und Zweikampfhärte über technische Fehler bis hin zu mangelnder Körpersprache. Wie sich Würzburg am Mittwochabend in den ersten 45 Minuten im Freiburger Dreisamstadion präsentierte, genügte den Ansprüchen der 3. Liga nicht.

Nach der Pause besserte sich das Spiel der Kickers zwar, dennoch sprangen auch dann lediglich zwei klare Torchancen durch David Kopacz heraus (69., 89.). Während der Mittelfeldmann bei beiden Schüssen nicht erfolgreich war und dem FWK sonst wenig gelang, schlug Freiburg II in der letzten Minute der regulären Spielzeit zu und entschied die Partie für sich.

Es wäre nicht verdient gewesen. Torsten Ziegner

Hinterher nannte Würzburgs Trainer Ziegner den Auftritt seiner Mannschaft "zu schläfrig", als er am Mikrofon von "MagentaSport" Auskunft gab. Seine Spieler hätten sich schlichtweg zu viele "technische Unzulänglichkeiten" geleistet und generell nicht das abgerufen, zu was sie imstande seien. Beim vorangegangenen 1:1 gegen den VfL Osnabrück hatten die Rothosen noch leicht aufsteigende Form gezeigt, jetzt gestand Ziegner mit Blick auf die beiden Kopacz-Chancen, mit denen die Kickers die Partie in Freiburg trotz dürftiger Vorstellung hätten gewinnen können: "Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein: Es wäre nicht verdient gewesen."

Fünf Spiele, zwei Unentschieden und drei Niederlagen: Das ist nun die Bilanz, mit der Würzburg dasteht. Neben dem TSV Havelse, Viktoria Köln und dem FSV Zwickau ist der Zweitliga-Absteiger das einzige noch sieglose Team - und am Sonntag kommt der 1. FC Saarbrücken an den Dallenberg, der nicht nur dem 1. FC Magdeburg die erste Niederlage beigebracht hat, sondern auch mit zehn Punkten aus fünf Partien glänzend gestartet ist.